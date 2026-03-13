  1. В Україні

Утримання собак на прив’язі в Україні: які правила діють насправді

12:59, 13 березня 2026
У Держпродспоживслужбі пояснили, чи заборонено тримати собак на прив’язі в Україні.
У соціальних мережах та на деяких інтернет-ресурсах поширюється інформація про нібито повну заборону утримання собак на прив’язі в Україні. Однак такі повідомлення не відповідають дійсності. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

У відомстві вказали, що правила утримання тварин визначає Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Закон спрямований на те, щоб тварини утримувалися у належних умовах, без жорстокості та з урахуванням їхніх потреб.

«Повної заборони на утримання собак на прив’язі законодавство не встановлює. Але ще з 2021 року визначено конкретні вимоги, яких мають дотримуватися власники», - вказано у повідомленні.

Зокрема, визначено, що:

  • довжина прив’язі для домашньої тварини має бути не менше 20 метрів;
  • для собак, які виконують сторожові функції, дозволена прив’язь не менше 10 метрів.

Крім того, тварину заборонено залишати на прив’язі без можливості сховатися у приміщенні, будці чи іншій споруді.

Також не допускається утримання прив’язаного собаки під прямим сонячним промінням, якщо температура повітря перевищує +20°C, або при температурі нижче 0°C, якщо тварина не має можливості укритися.

Окремо законодавство забороняє залишати прив’язаних тварин без нагляду у громадських місцях, зокрема біля зупинок, магазинів чи інших місць скупчення людей, а також прив’язувати їх до транспортних засобів або змушувати бігти за ними.

