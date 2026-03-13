Чоловік відмовився від «бойової» повістки, бо не може залишити хвору матір — суд призначив 3 роки ув’язнення

Попри пояснення про догляд за матір’ю, суд не знайшов підтверджень для відстрочки та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації.

Гадяцький районний суд Полтавської області засудив військовозобов’язаного до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Чоловік відмовився отримувати повістку та не прибув до ТЦК для відправки до військової частини, хоча медична комісія визнала його придатним до військової служби.

Вироком від 5 березня 2026 року у справі № 526/383/25 чоловіка засуджено за ст. 336 ККУ — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Обставини справи

9 грудня 2024 року обвинуваченого, який перебував на військовому обліку в ТЦК та був визнаний ВЛК придатним, включили до команди для відправки до військової частини. Того ж дня чоловіку вручили повістку з вимогою прибути о 21:00 до територіального центру комплектування для подальшого направлення до військової частини.

Однак обвинувачений відмовився отримувати повістку, про що уповноважені особи склали акт та попередили його про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

Попри це чоловік не прибув до ТЦК у визначений час і не повідомив про причини неявки, хоча мав реальну можливість це зробити. Суд дійшов висновку, що такими діями він умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в умовах воєнного стану.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

Він пояснив, що раніше під час проходження медичної комісії був обмежено придатним, має проблеми зі здоров’ям — зокрема із серцем та щитовидною залозою. За його словами, він також не з’явився до військкомату після попередньої повістки, через що його оголосили в розшук.

Обвинувачений зазначив, що відмовився отримувати повістку 9 грудня 2024 року, оскільки не може залишити матір, яка, за його словами, потребує догляду. Також він повідомив, що його батько та брат служать у Збройних силах України.

Втім суд критично оцінив довідку органу місцевого самоврядування щодо необхідності супроводу матері до лікарів, оскільки жодних медичних документів або інших підтверджень суду не надали. Тому суд дійшов висновку, що законних підстав для відстрочки від мобілізації обвинувачений не мав.

Суд наголосив, що в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ проти України виконання громадянами обов’язку із захисту держави має особливе значення.

У вироку також наведено правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 22 жовтня 2024 року у справі № 629/2438/23, згідно з якою покарання за ухилення від мобілізації має виконувати превентивну функцію — запобігати вчиненню подібних правопорушень іншими особами.

Суд зазначив, що призначення покарання з випробуванням у таких справах може негативно впливати на військову дисципліну та мотивацію військовослужбовців, тому підстав для застосування ст. 75 КК України у цьому випадку немає.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого. Чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, має малолітню дитину, не перебуває на обліку у психіатра та нарколога, здійснював донати на потреби ЗСУ.

Обтяжувальних обставин суд не встановив.

Водночас суд підкреслив, що ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану становить підвищену суспільну небезпечність, оскільки може підривати військову дисципліну та систему комплектування Збройних сил.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України) та призначив йому 3 роки позбавлення волі.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили не обирався.

Строк відбування покарання рахуватиметься з моменту фактичного затримання та приведення вироку до виконання.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів через Гадяцький районний суд.

