  1. В Україні

Для абітурієнтів скасують мотиваційні листи, а правила вступу викладуть «людською» мовою

11:11, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На вступну кампанію 2026 року чекають зміни.
Для абітурієнтів скасують мотиваційні листи, а правила вступу викладуть «людською» мовою
Ілюстративне зображення: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України пропонує скасувати мотиваційні листи під час вступу до закладів вищої освіти та запровадити можливість зарахування результатів іноземних випускних іспитів. Такі зміни передбачені у новому Порядку вступу, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ містить кілька ключових новацій. Зокрема, йдеться про можливість визнавати результати іноземних випускних іспитів, розширення строків вступу за квотою 2 для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, а також спрощення самого тексту правил вступу.

Щодо правил вступу у зрозумілій формі, то Трофименко зазначив, що це було зроблено для того, щоб кожен вступник чи його батьки могли зрозуміти, що там написано, а не тільки працівники прийомних комісій.

Окремо йдеться і про скасуваня мотиваційних листів. За словами посадовця, ця практика втратила актуальність, зокрема через використання штучного інтелекту та появу комерційних сервісів, які пропонують написання таких текстів.

Крім того, запланованого зменшення кількості пріоритетів під час подання заяв до 10. За даними міністерства, результати минулої вступної кампанії показали, що близько 80% абітурієнтів фактично обирають навчальні заклади в межах перших трьох пріоритетів.

Ще однією новацією може стати визнання результатів національних випускних іспитів інших країн. Зокрема, абітурієнти, які складають, наприклад, польську «матуру», зможуть використати її результати для вступу до українських університетів.

Наразі Порядок вступу до закладів вищої освіти затверджений наказом МОН і перебуває на погодженні з центральними органами виконавчої влади.

Раніше ми уже розповідали, як планують змінити вступну кампанію у 2026 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна МОН України студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Комітет ВР розгляне законопроєкт про реєстр рахунків та нові правила фінмоніторингу

Законопроєкт дозволить низці державних органів отримувати дані про рахунки українців із реєстру в автоматизованому режимі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]