Для абітурієнтів скасують мотиваційні листи, а правила вступу викладуть «людською» мовою

На вступну кампанію 2026 року чекають зміни.

Міністерство освіти і науки України пропонує скасувати мотиваційні листи під час вступу до закладів вищої освіти та запровадити можливість зарахування результатів іноземних випускних іспитів. Такі зміни передбачені у новому Порядку вступу, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Документ містить кілька ключових новацій. Зокрема, йдеться про можливість визнавати результати іноземних випускних іспитів, розширення строків вступу за квотою 2 для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, а також спрощення самого тексту правил вступу.

Щодо правил вступу у зрозумілій формі, то Трофименко зазначив, що це було зроблено для того, щоб кожен вступник чи його батьки могли зрозуміти, що там написано, а не тільки працівники прийомних комісій.

Окремо йдеться і про скасуваня мотиваційних листів. За словами посадовця, ця практика втратила актуальність, зокрема через використання штучного інтелекту та появу комерційних сервісів, які пропонують написання таких текстів.

Крім того, запланованого зменшення кількості пріоритетів під час подання заяв до 10. За даними міністерства, результати минулої вступної кампанії показали, що близько 80% абітурієнтів фактично обирають навчальні заклади в межах перших трьох пріоритетів.

Ще однією новацією може стати визнання результатів національних випускних іспитів інших країн. Зокрема, абітурієнти, які складають, наприклад, польську «матуру», зможуть використати її результати для вступу до українських університетів.

Наразі Порядок вступу до закладів вищої освіти затверджений наказом МОН і перебуває на погодженні з центральними органами виконавчої влади.

Раніше ми уже розповідали, як планують змінити вступну кампанію у 2026 році.

