Мотиваційні листи скасовують, а правила прийому перепишуть: як зміниться вступна кампанія у 2026 році
Як писала Судово-юридична газета, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт 13650 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.
У МОН зазначили, що законопроєкт 13650 закріплює Національний мультипредметний тест (НМТ) як основний інструмент відбору до закладів вищої освіти та продовжує практику звільнення випускників від обов’язкової ДПА у воєнний час.
Ключове рішення — скасування мотиваційних листів
У МОН пояснюють, що мотиваційні листи фактично втратили роль інструменту конкурсного відбору й часто створювалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту. Тому у вступній кампанії 2026 року їх більше не вимагатимуть.
Що ще передбачає реформа
Міністерство освіти і науки готує оновлений Порядок прийому з акцентом на:
- прозорість правил вступу;
- підтримку військових, ветеранів та мешканців постраждалих територій;
- цифровізацію процедур;
- наближення української вищої освіти до європейських стандартів згідно зі Стратегією розвитку на 2022–2032 роки.
Порядок прийому перепишуть у більш зрозумілій структурі та доступною мовою — не тільки для приймальних комісій, а й для самих вступників та їхніх батьків.
Публічне обговорення
Після офіційної публікації закону МОН винесе проєкт Порядку прийому-2026 на громадське обговорення. Виші, студентське самоврядування, роботодавців і громадські організації закликають долучатися до напрацювання пропозицій, аби зробити нові правила максимально відповідними потребам вступників і цілям модернізації системи вищої освіти України.
