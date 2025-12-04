Мотиваційні листи скасовують, а правила прийому перепишуть: як зміниться вступна кампанія у 2026 році

Вступна кампанія-2026: мотиваційні листи скасовують, НМТ лишається головним інструментом відбору.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала Судово-юридична газета, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт 13650 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.

У МОН зазначили, що законопроєкт 13650 закріплює Національний мультипредметний тест (НМТ) як основний інструмент відбору до закладів вищої освіти та продовжує практику звільнення випускників від обов’язкової ДПА у воєнний час.

Ключове рішення — скасування мотиваційних листів

У МОН пояснюють, що мотиваційні листи фактично втратили роль інструменту конкурсного відбору й часто створювалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту. Тому у вступній кампанії 2026 року їх більше не вимагатимуть.

Що ще передбачає реформа

Міністерство освіти і науки готує оновлений Порядок прийому з акцентом на:

прозорість правил вступу;

підтримку військових, ветеранів та мешканців постраждалих територій;

цифровізацію процедур;

наближення української вищої освіти до європейських стандартів згідно зі Стратегією розвитку на 2022–2032 роки.

Порядок прийому перепишуть у більш зрозумілій структурі та доступною мовою — не тільки для приймальних комісій, а й для самих вступників та їхніх батьків.

Публічне обговорення

Після офіційної публікації закону МОН винесе проєкт Порядку прийому-2026 на громадське обговорення. Виші, студентське самоврядування, роботодавців і громадські організації закликають долучатися до напрацювання пропозицій, аби зробити нові правила максимально відповідними потребам вступників і цілям модернізації системи вищої освіти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.