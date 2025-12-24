НБУ презентував до Різдва нову монету номіналом 10 гривень – як виглядає, фото

До Різдва Нацбанк презентував нову пам'ятну монету, але купити її можна буде з січня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк презентував нову пам’ятну монету «Дух Різдва», присвячену українським різдвяним традиціям, родинним цінностям і духовній спадщині.

Так як Різдво в українській традиції є сакральним святом, яке символізує родинний затишок, тепло та вдячність, одним із ключових атрибутів свята здавна був дідух, якого напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті як оберіг роду, символ урожаю та духу предків. Відтак, цей символ ліг в основу художньої концепції нової монети.

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Оздоблення включає двосторонню локальну позолоту та вставку діаманту діаметром 1,5 мм.

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами. Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

Тираж монети становитиме до 15 тисяч штук.

Продаж пам’ятної монети розпочнеться у січні 2026 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та через банки-дистриб’ютори.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.