Що подивитися на Різдво: 11 найкращих фільмів усіх часів

Теплі, ностальгійні й перевірені часом — фільми, які створюють справжній різдвяний настрій.

Різдвяні фільми — це більше, ніж просто фонове кіно до свят. Це емоції, знайомі з дитинства сюжети та особлива атмосфера, яка об’єднує родину і друзів. Поки в духовці печеться різдвяне печиво, а на кухні пахне какао, саме час увімкнути перевірену класику, до якої хочеться повертатися щороку.

Ми зібрали 11 затишних і ностальгійних різдвяних фільмів, які доступні на популярних стримінгових платформах.

У списку — культові стрічки, знайомі кільком поколінням, і історії, без яких складно уявити грудень.

Найкращі різдвяні фільми для перегляду всією родиною

Диво на 34-й вулиці

Події стрічки розгортаються під час параду до Дня подяки в Нью-Йорку. Літній чоловік Кріс Крінгл влаштовується Санта-Клаусом у відомий універмаг Macy’s і заявляє, що він — справжній Санта. Його віра в диво змінює скептичну жінку та її доньку, а згодом і ціле місто, коли справа доходить до суду.

Сам удома

Восьмирічного Кевіна МакКалістера випадково залишають удома, коли родина летить на різдвяні канікули. Спершу це здається мрією, але дуже швидко хлопчику доводиться самотужки захищати дім від двох грабіжників. Абсолютна різдвяна класика, без якої важко уявити свята.

Різдвяна історія

Америка 1940-х років. Хлопчик Ральфі мріє про ідеальний подарунок — пневматичну гвинтівку Red Ryder. На шляху до мрії він стикається з батьківськими заборонами, шкільними труднощами та типовими сімейними клопотами напередодні Різдва.

Ельф

Немовля випадково потрапляє на Північний полюс і виростає серед ельфів. Уже дорослим Бадді вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти справжнього батька — цинічного бізнесмена, який зовсім не вірить у Різдво. Добра і дуже смішна історія про пошук себе і родини.

Санта Клаус

Розлучений батько випадково стає… новим Сантою. Після нещасного випадку з людиною в костюмі Санти він змушений зайняти його місце до Різдва — і поступово починає змінюватися не лише зовні, а й внутрішньо.

Різдвяні канікули

Кларк Ґрізволд мріє про ідеальне сімейне Різдво, але все йде шкереберть. Попри суцільний хаос, стрічка нагадує: головне у святах — не ідеальність, а близькі поруч.

Як Ґрінч украв Різдво

Класична історія за мотивами Доктора Сьюза про буркотливого Ґрінча, який намагається зіпсувати Різдво мешканцям Ктовіля. Та навіть без подарунків люди продовжують святкувати — і це змінює серце Ґрінча.

Рудольф — червононосий олень

Рудольф почувається вигнанцем через свій сяючий червоний ніс. Разом із новими друзями він проходить низку пригод і зрештою доводить, що саме його «недолік» рятує Різдво.

Світле Різдво

Після Другої світової війни двоє колишніх військових стають зірками бродвейських мюзиклів. Турне приводить їх до романтики, сцени й грандіозного різдвяного шоу.

Жах перед Різдвом

Король Геловінтауна випадково відкриває для себе Різдвяне місто і вирішує… взяти свято під власний контроль. Візуально унікальна анімація Тіма Бертона давно стала культовою.

Різдво Чарлі Брауна

Чарлі Браун розчарований комерціалізацією Різдва. Разом із друзями він намагається повернути святу справжній сенс — через простоту, щирість і маленьку ялинку.

