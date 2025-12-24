Что посмотреть на Рождество: 11 лучших фильмов всех времен

Теплые, ностальгические и проверенные временем — фильмы, которые создают настоящее рождественское настроение.

Рождественские фильмы — это больше, чем просто фоновое кино к праздникам. Это эмоции, знакомые с детства сюжеты и особая атмосфера, которая объединяет семью и друзей. Пока в духовке печется рождественское печенье, а на кухне пахнет какао, самое время включить проверенную классику, к которой хочется возвращаться каждый год.

Мы собрали 11 уютных и ностальгических рождественских фильмов, которые доступны на популярных стриминговых платформах.

В списке — культовые ленты, знакомые нескольким поколениям, и истории, без которых сложно представить декабрь.

Лучшие рождественские фильмы для просмотра всей семьей

Чудо на 34-й улице

События фильма разворачиваются во время парада ко Дню благодарения в Нью-Йорке. Пожилой мужчина Крис Крингл устраивается Санта-Клаусом в известный универмаг Macy’s и заявляет, что он — настоящий Санта. Его вера в чудо меняет скептичную женщину и ее дочь, а затем и целый город, когда дело доходит до суда.

Один дома

Восьмилетнего Кевина МакКалистера случайно оставляют дома, когда семья улетает на рождественские каникулы. Сначала это кажется мечтой, но очень скоро мальчику приходится в одиночку защищать дом от двух грабителей. Абсолютная рождественская классика, без которой сложно представить праздники.

Рождественская история

Америка 1940-х годов. Мальчик Ральфи мечтает об идеальном подарке — пневматическои винтовке Red Ryder. На пути к мечте он сталкивается с родительскими запретами, школьными трудностями и типичными семеиными хлопотами накануне Рождества.

Эльф

Младенец случайно попадает на Северный полюс и вырастает среди эльфов. Уже взрослым Бадди отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти настоящего отца — циничного бизнесмена, который совсем не верит в Рождество. Добрая и очень смешная история о поиске себя и семьи.

Санта Клаус

Разведенныи отец случайно становится… новым Сантой. После несчастного случая с человеком в костюме Санты он вынужден занять его место до Рождества — и постепенно начинает меняться не только внешне, но и внутренне.

Рождественские каникулы

Кларк Гризволд мечтает об идеальном семейном Рождестве, но все идет наперекосяк. Несмотря на сплошнои хаос, фильм напоминает: главное в праздниках — не идеальность, а близкие рядом.

Как Гринч украл Рождество

Классическая история по мотивам Доктора Сьюза о ворчливом Гринче, которыи пытается испортить Рождество жителям Ктовилля. Но даже без подарков люди продолжают праздновать — и это меняет сердце Гринча.

Рудольф — красноносыи олень

Рудольф чувствует себя изгоем из-за своего сияющего красного носа. Вместе с новыми друзьями он проходит ряд приключении и в итоге доказывает, что именно его «недостаток» спасает Рождество.

Светлое Рождество

После Второи мировои воины двое бывших военных становятся звездами бродвейских мюзиклов. Турне приводит их к романтике, сцене и грандиозному рождественскому шоу.

Кошмар перед Рождеством

Король Хэллоуинтауна случайно открывает для себя Рождественскии город и решает… взять праздник под собственныи контроль. Визуально уникальная анимация Тима Бертона давно стала культовой.

Рождество Чарли Брауна

Чарли Браун разочарован коммерциализацией Рождества. Вместе с друзьями он пытается вернуть празднику настоящий смысл — через простоту, искренность и маленькую елку.

