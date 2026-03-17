Генпрокурор Кравченко сообщил о 13 удовлетворенных Испанией запросах на экстрадицию и запуск совместного расследования по делу Портнова

Генпрокурор Руслан Кравченко во время визита в Испанию провел серию переговоров по экстрадиции подозреваемых, запуску совместной следственной группы по убийству Андрея Портнова и расширению сотрудничества в уголовной юстиции.

Фото: Руслан Кравченко

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о завершении рабочего визита в Королевство Испания, в ходе которого был проведен ряд важных встреч.

По словам Кравченко, он встретился с Генеральным прокурором Испании Тересой Перамато. Ключевыми темами переговоров стали экстрадиция и международная правовая помощь. Кравченко сообщил, что с 2022 года Испания удовлетворила 13 запросов Украины о выдаче подозреваемых в тяжких преступлениях, из которых 9 человек уже переданы украинской стороне.

Отдельно стороны обсудили расследование убийства украинского политика Андрея Портнова, которое произошло в Испании. Кравченко подчеркнул, что для Украины важно установить все обстоятельства преступления — от исполнителей и организаторов до более широкого контекста.

Генпрокурор сообщил, что украинской стороне удалось убедить испанских коллег в необходимости создания совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team). По его словам, уже переданы все необходимые документы для запуска JIT, а такой формат позволит усилить и ускорить расследование.

Кроме того, Кравченко рассказал, что провел переговоры с министром юстиции Испании Феликсом Боланьосом Гарсией, а также с президентом Национального суда Хуаном Мануэлем Фернандесом Мартинесом.

По его словам, Украина высоко ценит конструктивное взаимодействие с Испанией в сфере уголовной юстиции, ведь именно такое сотрудничество позволяет обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, которые пытаются избежать ответственности, скрываясь за границей. Он также сообщил, что передал испанской стороне перечень актуальных для Украины дел.

Руслан Кравченко отметил, что в ходе встреч стороны обсудили вопросы универсальной юрисдикции, соблюдения прав человека при процедуре экстрадиции и обеспечения безопасности экстрадированных лиц.

Он добавил, что актуальной остается также сотрудничество в противодействии организованной преступности, финансовым махинациям, киберпреступлениям, а также в документировании военных преступлений РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.