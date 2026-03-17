Генпрокурор Кравченко повідомив про 13 задоволених Іспанією запитів на екстрадицію та запуск спільного розслідування у справі Портнова

19:15, 17 березня 2026
Руслан Кравченко під час візиту до Іспанії провів серію переговорів щодо екстрадиції підозрюваних, запуску спільної слідчої групи у справі вбивства Андрія Портнова та розширення співпраці у кримінальній юстиції.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про завершення робочого візиту до Королівства Іспанії, під час якого було проведено низку важливих зустрічей.

За словами Кравченка, він зустрівся з Генеральним прокурором Іспанії Терезою Перамато. Ключовими темами переговорів стали екстрадиція та міжнародна правова допомога. Кравченко повідомив, що з 2022 року Іспанія задовольнила 13 запитів України щодо видачі підозрюваних у тяжких злочинах, із яких 9 осіб уже передані українській стороні.

Окремо, сторони обговорили розслідування вбивства українського політика Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії. Кравченко наголосив, що для України важливо встановити всі обставини злочину — від виконавців і організаторів до ширшого контексту.

Генпрокурор повідомив, що українській стороні вдалося переконати іспанських колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team). За його словами, вже передано всі необхідні документи для запуску JIT, а такий формат дозволить посилити та пришвидшити розслідування.

Крім того, Кравченко розповів, що провів переговори з міністром юстиції Іспанії Феліксом Боланьйосом Гарсією та президентом Національного суду Хуаном Мануелем Фернандесом Мартінесом.

За його словами, Україна високо цінує конструктивну взаємодію з Іспанією у сфері кримінальної юстиції, адже саме така співпраця дозволяє забезпечувати невідворотність покарання для осіб, які намагаються уникнути відповідальності, переховуючись за кордоном. Він також повідомив, що передав іспанській стороні перелік актуальних для України справ.

Руслан Кравченко зазначив, що під час зустрічей сторони обговорили питання універсальної юрисдикції, дотримання прав людини у процедурі екстрадиції та гарантування безпеки екстрадованих осіб.

Він додав, що актуальною залишається співпраця у протидії організованій злочинності, фінансовим махінаціям, кіберзлочинам, а також документуванні воєнних злочинів РФ.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лікування за кордоном та нові гарантії для пацієнтів: МОЗ оприлюднило законопроєкт

Законопроєкт регулює питання транскордонного лікування, компенсації витрат та інформаційної підтримки пацієнтів, які отримують медичну допомогу за межами країни.

Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

Судово-юридична газета

