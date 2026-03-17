В Укрэнерго сообщили, как будут выключать свет 18 марта

С 16.00 до 21.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 18 марта, во всех регионах Украины с 16.00 до 21.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В «Укрэнерго» отмечают, что причиной таких мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться. Актуальную информацию рекомендуют отслеживать на официальных страницах облэнерго в регионах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.