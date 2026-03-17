В трех областях разоблачили схему хищения более 5,6 млн грн на закупках медоборудования

Правоохранители разоблачили в трех областях Украины схему хищения более 5,6 млн грн бюджетных средств при закупках медицинского оборудования для больниц, к которой были причастны чиновники медучреждений, предприниматели и представитель компании-поставщика.

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами при закупках медицинского оборудования для коммунальных больниц в нескольких регионах Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Установлено, что к сделке были причастны должностные лица медицинских учреждений Винницкой, Житомирской и Сумской областей. Они действовали в сговоре с представителями компании-импортера медоборудования.

По данным следствия, схема предполагала использование сети подконтрольных физическим лицам-предпринимателям. Поставщик продавал оборудование ФЛПам по рыночной цене, после чего при проведении публичных закупок его стоимость искусственно завышалась. В результате больницы покупали технику по значительно более высоким ценам, а разница выводилась через посредников.

В настоящее время задокументировано по меньшей мере три эпизода реализации схемы в 2024 году. Предварительно установлено, что государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 5,6 млн гривен.

Четверым лицам уже доложено о подозрении. Среди них — уполномоченное лицо одного из медучреждений, представитель компании-поставщика и два предпринимателя. Им инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъяты вещественные доказательства. Правоохранители проверяют возможную причастность к преступной схеме других лиц.

