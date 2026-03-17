У трьох областях викрили схему розкрадання понад 5,6 млн грн на закупівлях медобладнання

Правоохоронці викрили у трьох областях України схему розкрадання понад 5,6 млн грн бюджетних коштів під час закупівель медичного обладнання для лікарень, до якої були причетні посадовці медзакладів, підприємці та представник компанії-постачальника.

Встановлено, що до оборудки були причетні службові особи медичних закладів Вінницької, Житомирської та Сумської областей. Вони діяли у змові з представниками компанії-імпортера медобладнання.

За даними слідства, схема передбачала використання мережі підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Постачальник продавав обладнання ФОПам за ринковою ціною, після чого під час проведення публічних закупівель його вартість штучно завищувалася. У результаті лікарні купували техніку за значно вищими цінами, а різниця виводилася через посередників.

Наразі задокументовано щонайменше три епізоди реалізації схеми у 2024 році. Попередньо встановлено, що державному бюджету завдано збитків на понад 5,6 млн гривень.

Чотирьом особам уже повідомлено про підозру. Серед них — уповноважена особа одного з медзакладів, представник компанії-постачальника та двоє підприємців. Їм інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено речові докази. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до злочинної схеми інших осіб.

