У трьох областях викрили схему розкрадання понад 5,6 млн грн на закупівлях медобладнання

18:48, 17 березня 2026
фото: прокуратура
Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівель медичного обладнання для комунальних лікарень у кількох регіонах України. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Встановлено, що до оборудки були причетні службові особи медичних закладів Вінницької, Житомирської та Сумської областей. Вони діяли у змові з представниками компанії-імпортера медобладнання.

За даними слідства, схема передбачала використання мережі підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Постачальник продавав обладнання ФОПам за ринковою ціною, після чого під час проведення публічних закупівель його вартість штучно завищувалася. У результаті лікарні купували техніку за значно вищими цінами, а різниця виводилася через посередників.

Наразі задокументовано щонайменше три епізоди реалізації схеми у 2024 році. Попередньо встановлено, що державному бюджету завдано збитків на понад 5,6 млн гривень.

Чотирьом особам уже повідомлено про підозру. Серед них — уповноважена особа одного з медзакладів, представник компанії-постачальника та двоє підприємців. Їм інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено речові докази. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до злочинної схеми інших осіб.

