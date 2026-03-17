Король Чарльз III получил от Зеленского iPad с доступом к данным о военных операциях Украины

Президент Владимир Зеленский подарил Чарльзу III iPad, на котором можно отслеживать военные операции Украины в реальном времени.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время аудиенции подарил королю Великобритании Чарльзу III планшет, позволяющий в режиме реального времени отслеживать украинские военные операции в рамках отпора российской агрессии.

"Сегодня я начал свой визит с аудиенции в Его величестве короля Чарльза. И я подарил ему такой iPad. Действительно. Просто так. В знак уважения и благодарности, а также для укрепления нашего сотрудничества с Соединенным Королевством, с вашей прекрасной страной", - сказал Зеленский в обращении к парламенту.

Перед этим глава государства проинформировал британских парламентариев о достижениях Украины в сфере обороны, в частности, о специализированных программных решениях, установленных на таких устройствах. Он отметил, что подобные планшеты есть только у ограниченного круга украинских чиновников. По словам Зеленского, король сообщил о намерении делиться устройством с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Его величество спросил меня, есть ли у меня еще один iPad? Я ответил, что остался только мой собственный и я не могу его отдать. А Его величество сказал, что поделится им с премьер-министром", - сказал Зеленский.

Напомним, 17 марта Зеленский прибыл с рабочим визитом в Британию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.