Король Чарльз III отримав від Зеленського iPad з доступом до даних про військові операції України

Президент Володимир Зеленський подарував Чарльзу III iPad, на якому можна відслідковувати військові операції України в реальному часі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час аудієнції подарував королю Великої Британії Чарльзу III планшет, який дозволяє в режимі реального часу відстежувати українські військові операції у межах відсічі російській агресії.

"Сьогодні я розпочав свій візит з аудієнції у Його величності короля Чарльза. І я подарував йому такий iPad. Справді. Просто так. На знак поваги та вдячності, а також для зміцнення нашої співпраці зі Сполученим Королівством, з вашою прекрасною країною", - сказав Зеленський у зверненні до парламенту Великої Британії у вівторок.

Перед цим глава держави поінформував британських парламентарів про досягнення України у сфері оборони, зокрема про спеціалізовані програмні рішення, встановлені на таких пристроях. Він зазначив, що подібні планшети є лише у обмеженого кола українських високопосадовців. За словами Зеленського, король повідомив про намір ділитися пристроєм із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Його величність запитав мене, чи у мене є ще один iPad? Я відповів, що залишився лише мій власний і я не можу його віддати. А Його величність сказав, що поділиться ним із прем'єр-міністром", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня Зеленський прибув з робочим візитом до Британії.

