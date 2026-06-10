Квартира та два елітні позашляховики: ВАКС стягнув активи екскерівника ТЦК Мирослава Волкова

Колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022–2024 років набув колишній начальник Кременчуцького РТЦК та СП.

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Вищий антикорупційний суд задовільнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів колишнього начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослава Волкова.

Позов було подано за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.

За даними НАЗК, у період 2022–2024 років посадовець через третіх осіб набув квартиру в Кременчуці та два елітні позашляховики, один із яких згодом був відчужений. Аналіз доходів, витрат і майнового стану екскерівника ТЦК, його родини та пов’язаних осіб показав, що законних джерел для придбання цих активів недостатньо.

Наразі суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів у сумі майже 3 млн грн:

квартиру в клубному будинку;

автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO;

вартість автомобіля TOYOTA RAV-4 та дохід, отриманий від його відчуження.

Рішення ВАКС наразі не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення повного тексту.

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