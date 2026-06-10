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Квартира та два елітні позашляховики: ВАКС стягнув активи екскерівника ТЦК Мирослава Волкова

13:55, 10 червня 2026
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Колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022–2024 років набув колишній начальник Кременчуцького РТЦК та СП.
Квартира та два елітні позашляховики: ВАКС стягнув активи екскерівника ТЦК Мирослава Волкова
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Вищий антикорупційний суд задовільнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів колишнього начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослава Волкова.

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Позов було подано за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України.

За даними НАЗК, у період 2022–2024 років посадовець через третіх осіб набув квартиру в Кременчуці та два елітні позашляховики, один із яких згодом був відчужений. Аналіз доходів, витрат і майнового стану екскерівника ТЦК, його родини та пов’язаних осіб показав, що законних джерел для придбання цих активів недостатньо.

Наразі суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів у сумі майже 3 млн грн:

  • квартиру в клубному будинку;
  • автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO;
  • вартість автомобіля TOYOTA RAV-4 та дохід, отриманий від його відчуження.

Рішення ВАКС наразі не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення повного тексту.

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НАЗК ВАКС ТЦК

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