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Після резонансного НМТ на Одещині в УЦОЯО закликали розширити мережу центрів тестування в укриттях

15:07, 10 червня 2026
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Український центр оцінювання якості освіти після ситуації з НМТ на Одещині запропонував відкривати більше пунктів тестування в укриттях та пояснив, чому іспит не був зупинений для всіх учасників.
Після резонансного НМТ на Одещині в УЦОЯО закликали розширити мережу центрів тестування в укриттях
Фото: Суспільне Вінниця
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Після резонансної ситуації під час проведення національного мультипредметного тесту на Одещині, де через тривалу повітряну тривогу діти складали іспит майже 13 годин, у суспільстві активно обговорюють умови проведення тестування та дотримання прав вступників. Для з’ясування всіх обставин ситуації до Верховної Ради запросили директорку Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко.

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У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій повідомили, що в УЦОЯО надали детальні пояснення щодо алгоритму дій у день тестування та заходів, яких вживали на місцях у зв’язку з повітряною тривогою.

У комітеті зазначили, що відповідно до регламенту всі учасники НМТ мали можливість перенести складання тесту на додаткову сесію. Про таку можливість дітей та їхніх батьків інформували працівники тимчасових екзаменаційних центрів і пропонували скористатися нею. Водночас, за інформацією УЦОЯО, переважна більшість учасників та їхніх батьків просили продовжити очікування завершення повітряної тривоги та після її відбою відновити роботу над тестом.

Також у комітеті повідомили, що учасників тестування забезпечили водою та перекусами. Крім того, кожен вступник у будь-який момент міг припинити проходження НМТ та отримати допуск до участі в додатковій сесії тестування.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, 8 червня на Одещині на тестування з’явилися 1349 учасників. Із них 1022 особи проходили НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах, розташованих поза укриттями.

Серед усіх учасників 105 осіб подали заяви на участь у додатковій сесії. Таким чином, близько 10% вступників скористалися правом перенести складання тестування на інший день, хоча така можливість була доступна для всіх учасників.

Крім того, в УЦОЯО запропонували приділити особливу увагу створенню більшої кількості тимчасових екзаменаційних центрів саме в укриттях. Вважається, що це дозволить спростити організацію тестування під час повітряних тривог та допоможе уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, що до Кабінету Міністрів подали петицію із закликом скасувати проведення НМТ на період дії воєнного стану та запровадити альтернативні механізми вступу до закладів вищої освіти.

Автори звернення наголошують, що під час складання НМТ учні змушені перебувати в умовах постійної загрози ракетних ударів, частих повітряних тривог та тривалого перебування в укриттях. У зв'язку з цим автори петиції просять уряд та Міністерство освіти і науки на час воєнного стану відмовитися від обов'язкового проведення НМТ і розробити альтернативні механізми вступу до закладів вищої освіти. Серед можливих варіантів пропонуються вступні випробування безпосередньо у вишах або інші форми оцінювання, які визначить МОН.

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Верховна Рада України Україна НМТ освіта

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