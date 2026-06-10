Відсутність касового чека може позбавити покупця можливості повернути товар, скористатися гарантією або довести факт оплати, тому фахівці радять вимагати його одразу після розрахунку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мільйони українців щодня здійснюють покупки як у звичайних магазинах, так і через інтернет. Водночас під час розрахунку за товар споживачі можуть зіткнутися із ситуацією, коли продавець не видає касовий чек одразу, обіцяючи надати його пізніше через технічні несправності або збій у роботі каси. Фахівці застерігають, що така практика може створювати додаткові ризики для покупця.

Зазначимо, що касовий чек є офіційним підтвердженням покупки. У ньому містяться відомості про продавця, дату придбання товару та суму оплати. Саме цей документ підтверджує факт укладення правочину між покупцем і продавцем.

Після здійснення покупки споживач отримує право на повернення або обмін товару, а також на гарантійне обслуговування у випадках, передбачених законодавством. Якщо ж придбаний товар виявиться неякісним, матиме дефекти або не відповідатиме заявленим характеристикам, чек стане основним доказом того, що товар був придбаний саме у конкретного продавця.

За відсутності чека захистити свої права значно складніше. У таких випадках покупцю може знадобитися збирати додаткові докази або звертатися до контролюючих органів. Тому повідомлення на кшталт «чек надішлемо пізніше», «каса тимчасово не працює» чи «сталася технічна помилка» мають насторожити споживача.

У Держспецзв’язку повідомляють, що окремі продавці пояснюють відсутність чека технічними збоями або несправністю обладнання. Проте після отримання коштів покупець ризикує так і не отримати документ, який підтверджує оплату. Особливо актуальним цей ризик є під час покупок через інтернет або на маловідомих торговельних майданчиках.

Надійний продавець, наголошують фахівці, видає чек одразу після проведення розрахунку. Якщо цього не відбувається, варто ретельно оцінити можливі ризики та перевірити продавця перед здійсненням покупки.

Окрему увагу рекомендують приділяти онлайн-шопінгу. Шахраї нерідко створюють вебсайти, які зовні майже не відрізняються від справжніх інтернет-магазинів, але фактично використовуються для виманювання грошей або платіжних даних користувачів.

Перед оплатою товару покупцям радять перевіряти репутацію магазину, ознайомлюватися з відгуками інших клієнтів, звертати увагу на контактні дані та інформацію про продавця. Також не рекомендується вводити реквізити банківських карток на підозрілих чи маловідомих сайтах.

Якщо покупка здійснюється у магазині вперше, безпечнішим варіантом може бути післяплата. Такий спосіб розрахунку дає змогу перевірити товар до остаточної оплати та мінімізувати ризик втрати коштів.

Українцям рекомендують:

вимагати касовий чек одразу після оплати;

не погоджуватися на покупки без документального підтвердження розрахунку;

перевіряти надійність інтернет-магазинів;

уникати підозріло вигідних пропозицій;

під час першої покупки у нового продавця користуватися післяплатою;

зберігати чеки щонайменше до завершення гарантійного строку товару.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що робити, якщо на касі товар коштує дорожче, ніж вказано на ціннику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.