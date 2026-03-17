Дорожная карта верховенства права: 529 шагов Украины к членству в Евросоюзе

Брюссель передал финальные условия по всем переговорным кластерам, но успех Украины зависит от выполнения Основ процесса вступления в ЕС

Фото: today.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Впервые в истории государство-кандидат на членство в Евросоюзе получило переговорные позиции еще до официального открытия кластеров. В декабре Украина получила бенчмарки по трем кластерам: 1 «Основы процесса вступления в ЕС», 2 «Внутренний рынок» и 6 «Внешние отношения». Сегодня же украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам.

Основы первого переговорного кластера

После получения статуса кандидата в июне 2022 года и завершения двустороннего скрининга законодательства в октябре 2025-го, Украина перешла к непосредственной работе над Кластером 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

Этот кластер является уникальным элементом методологии расширения Европейского Союза, поскольку его открывают первым и закрывают последним. Такой подход отражает четкую юридическую логику Брюсселя — без надлежащих гарантий верховенства права, независимости судебной системы и эффективной борьбы с коррупцией любая дальнейшая интеграция, в частности экономическая или секторальная, не будет иметь устойчивого фундамента.

Украина уже сформировала Дорожную карту по вопросам верховенства права, которая стала ориентиром реформ в рамках переговорных разделов 23 «Судебная власть и основополагающие права» и 24 «Юстиция, свобода и безопасность». Документ определяет ключевые направления трансформаций, необходимых для приближения украинской правовой системы к стандартам Европейского Союза.

Помимо правосудия, первый кластер охватывает:

Функционирование демократических институтов;

Реформу государственного управления;

Экономические критерии готовности;

Соблюдение фундаментальных прав человека.

Согласно методологии, прогресс в Кластере 1 определяет скорость продвижения по всем остальным пяти кластерам. Более того, если Еврокомиссия зафиксирует серьезные проблемы в реформах этого блока, переговоры по другим направлениям могут быть приостановлены.

Дорожная карта по вопросам верховенства права

Этот документ определяет 124 стратегических результата и 529 конкретных мероприятий с четкими сроками выполнения до конца 2027 года.

Реформа правосудия определена как центральное направление, имеющее целью укрепление независимости судей и прокуроров, а также повышение эффективности функционирования судебной системы.

Среди ключевых шагов — совершенствование конституционных процедур в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Речь идет, в частности, о внедрении автоматизированных процессов документооборота и установлении четких сроков рассмотрения дисциплинарных производств в пределах 6–12 месяцев. Отдельное внимание уделено имплементации Кодекса судейской этики.

Важным элементом реформы является развитие системы дисциплинарной ответственности. Планируется создание Службы дисциплинарных инспекторов, а также рассмотрение не менее 50% ранее накопленных жалоб до конца 2026 года.

В кадровом блоке предусмотрено существенное обновление судейского корпуса — к четвертому кварталу 2026 года должно быть заполнено не менее 70% вакансий в местных и апелляционных судах. Конкурсы должны проходить на прозрачных основах с привлечением Общественного совета добропорядочности.

Отдельный акцент сделан на цифровизации судебной системы. До конца 2027 года планируется полное внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, а также запуск подсистемы «Судейское досье», что должно повысить прозрачность и эффективность управления в судебной сфере.

Борьба с коррупцией — еще один ключевой ориентир реформы. Европейский Союз ожидает от Украины не только формального принятия законов, а и реальных результатов в виде приговоров в коррупционных делах.

В частности, речь идет об укреплении автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры, включая предоставление Руководителю САП статуса самостоятельного субъекта международного правового сотрудничества без участия Офиса Генпрокурора. Также до конца 2026 года планируется создание автономной системы перехвата электронных коммуникаций для Национального антикоррупционного бюро.

Важным направлением является и развитие Высшего антикоррупционного суда. ЕС требует заполнения всех вакансий судей к I кварталу 2026 года при участии международных экспертов.

Отдельно предусмотрено реформирование Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), включая прозрачный конкурс на должность руководителя и совершенствование механизмов управления арестованными активами.

Раздел 24 «Юстиция, свобода и безопасность»

Охватывает комплекс мероприятий в сфере безопасности и правопорядка.

Среди ключевых — реформа Службы безопасности Украины, которая должна быть трансформирована в орган специального назначения с фокусом на контрразведку и киберзащиту, с передачей несвойственных функций другим правоохранительным органам.

В сфере управления границами предусмотрено внедрение стандартов Шенгенской зоны, модернизация системы пограничного контроля ГАРТ-1 для интеграции с базами данных ЕС (SIS) и заключение соглашения с агентством FRONTEX относительно операционной деятельности в Украине.

Отдельное внимание уделено противодействию киберпреступности — речь идет о полной имплементации Конвенции о киберпреступности и совершенствовании процедур использования электронных доказательств в уголовном процессе.

Прогресс Украины и оценка Еврокомиссии 2026 года

По состоянию на конец 2025 года, согласно отчету Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, общий уровень выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом достиг 84%.

Украина утвердила и начала имплементацию стратегических документов, необходимых для открытия первого кластера:

Дорожная карта по вопросам верховенства права;

Дорожная карта по вопросам реформы государственного управления.

В сфере справедливости и добропорядочности за 2025 год было сделано несколько важных шагов:

Утвержден Кодекс судейской этики и начат прозрачный отбор судей КСУ при участии Совещательной группы экспертов;

Заполнено не менее 20% вакансий судей в судах первой и апелляционной инстанций;

Проведено квалификационное оценивание 50% судей с привлечением Общественного совета добропорядочности;

Принят Закон о новом Высшем административном суде и принят ряд нормативных актов о реформировании АРМА;

Принят Закон «О лоббировании» и запущен Реестр прозрачности;

Усилена автономия САП и увеличена предельная численность сотрудников НАБУ.

Вызовы и риски

Одной из ключевых проблем остается выполнение решений Европейского суда по правам человека. Европейский Союз ожидает от Украины увеличения минимум на 10% доли выполненных решений по делам против государства по сравнению с периодом 2022–2024 годов.

Отдельный акцент сделан на дисциплинарной практике в отношении судей и прокуроров. Система должна продемонстрировать, что привлечение к ответственности не является избирательным, а базируется на устойчивых, предсказуемых и прозрачных процедурах. Кроме того, дорожная карта предусматривает разработку и принятие закона для более точного определения дисциплинарных проступков, связанных с поведением судей.

Также международные эксперты подчеркивают необходимость полной институциональной независимости органов судейского управления, в частности ВККС и ВСП, от любого политического или иного внешнего влияния.

Вместо выводов

Получение Украиной полного пакета условий по всем шести кластерам является определяющим этапом, завершающим подготовительную фазу переговоров. Теперь у страны есть комплексный путеводитель на пути достижения членства. Однако темпы переговорного процесса остаются зависимыми от выполнения ключевых требований «Основ процесса вступления в ЕС». Успех судебной реформы и борьбы с коррупцией, демонстрация их эффективности будет определять, насколько быстро Украина сможет рассчитывать на закрытие первых разделов переговорного процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.