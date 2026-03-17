Жилье для ВПЛ остается пустым: не хватает до 40% средств на подключение к сетям — Гетманцев

19:42, 17 марта 2026
Стало известно, что в Украине значительная часть построенного жилья не вводится в эксплуатацию в течение 12–24 месяцев из-за отсутствия финансирования на подключение инженерных сетей и других организационных проблем.
Жилье для ВПЛ остается пустым: не хватает до 40% средств на подключение к сетям — Гетманцев
Проблема обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц остается нерешенной, несмотря на наличие уже построенных объектов. Как сообщил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, около 35% построенного жилья не вводится в эксплуатацию в течение 12–24 месяцев — фактически оно готово, но не используется.

По словам Гетманцева, основная причина заключается в финансировании: международные доноры покрывают расходы на строительство жилья, однако средства на подвод сетей и коммуникаций необходимо искать отдельно. Доля таких расходов составляет от 20 до 40% от общей стоимости объекта. Он подчеркнул, что это, скорее, организационная проблема, ведь при наличии финансирования на строительство найти дополнительные 20–40% также возможно.

Гетманцев отметил, что источники финансирования существуют, однако не хватает надлежащего управленческого решения.

Отдельно, по его словам, стоит вопрос о переоборудовании нежилых помещений в жилые — иногда, как подчеркнул он, проще построить новый объект, чем реконструировать уже существующий.

Он также подчеркнул, что решение этих вопросов лежит на правительстве, профильном министерстве и органах местного самоуправления.

