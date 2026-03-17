Житло для ВПО стоїть порожнім: бракує до 40% коштів на підключення мереж — Гетманцев

Стало відомо, що в Україні значна частина збудованого житла не вводиться в експлуатацію протягом 12–24 місяців через брак фінансування на підключення інженерних мереж та інші організаційні проблеми.

Проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається невирішеною попри наявність вже збудованих об’єктів. Як повідомив глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, близько 35% збудованого житла не вводиться в експлуатацію протягом 12–24 місяців — фактично воно готове, але не використовується.

За словами Гетманцева, основна причина полягає у фінансуванні: міжнародні донори покривають витрати на саме будівництво житла, однак кошти на підведення мереж і комунікацій необхідно шукати окремо. Частка таких витрат становить від 20% до 40% від загальної вартості об’єкта. Він наголосив, що це радше організаційна проблема, адже за наявності фінансування на будівництво знайти додаткові 20–40% також можливо.

Гетманцев зазначив, що джерела фінансування існують, однак бракує належного управлінського рішення.

Окремо, за його словами, стоїть питання переобладнання нежитлових приміщень у житлові — іноді, як підкреслив він, простіше збудувати новий об’єкт, ніж реконструювати вже існуючий.

Він також підкреслив, що вирішення цих питань лежить на уряді, профільному міністерстві та органах місцевого самоврядування.

