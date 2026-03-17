Украина направила более 200 экспертов для противодействия дронам на Ближнем Востоке — Зеленский

Владимир Зеленский: 201 украинский эксперт уже работает на Ближнем Востоке, еще 34 готовятся к отправке.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 201 украинский военный эксперт в настоящее время находится в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 специалиста в ближайшее время могут быть развернуты в регионе.

По словам главы государства, речь идет о специалистах, имеющих опыт противодействия дронам, в частности иранского типа «Шахед», и могут помогать в вопросах обороны.

"Наши команды уже работают в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт", - отметил Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

