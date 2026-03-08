  1. В Украине

Первая группа украинских экспертов уже на следующей неделе прибудет на Ближний Восток, — Зеленский

15:42, 8 марта 2026
Владимир Зеленский заявил, что на Ближний Восток прибудет первая группа военных экспертов из Украины.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первая группа украинских экспертов, которая будет помогать странам Персидского залива военной экспертизой, прибудет на Ближний Восток уже на следующей неделе. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве 8 марта.

«Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, потому что они едут сразу со способностями помогать», — сказал глава государства.

Президент Украины отметил, что на Ближнем Востоке есть много различных систем ПВО, включая «Пэтриоты», однако этого оказалось недостаточно во время современных атак.

«Украина имеет экспертизу и имеет опыт. Все страны признают, кстати, что это наибольший опыт на сегодня, и мы имеем соответствующие производства, должны распространять весь этот опыт на наших близких друзей и партнеров в Европе», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Украина война Владимир Зеленский

