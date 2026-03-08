  1. В Україні

Перша група українських експертів вже наступного тижня прибуде на Близький Схід, — Зеленський

15:42, 8 березня 2026
Володимир Зеленський заявив, що на Близький Схід прибуде перша група військових експертів з України.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перша група українських експертів, яка допомагатиме країнам Перської затоки військовою експертизою, прибуде на Близький Схід вже наступного тижня. Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві 8 березня.

«Я думаю, на наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти», — сказав Глава держави.

Президент України зазначив, що на Близькому Сході є багато різних систем ППО, включаючи «Петріоти», але цього виявилося недостатньо під час сучасних атак.

«Україна має експертизу і має досвід. Всі країни визнають, до речі, що це найбільший досвід на сьогодні, і ми маємо відповідні виробництва, маємо поширювати весь цей досвід на наших близьких друзів і партнерів в Європі», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

