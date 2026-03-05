США попросили Україну допомогти із захистом від «шахедів» на Близькому Сході — Зеленський

Президент доручив надати необхідну підтримку та забезпечити роботу українських фахівців.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

За словами Глави держави, він доручив надати необхідні засоби та забезпечити участь українських спеціалістів, які допоможуть гарантувати безпеку.

Він також наголосив, що Україна готова підтримувати партнерів, які допомагають зміцнювати безпеку нашої держави.

«Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!» — зазначив Президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові зможуть вирушити до арабських країн для допомоги у сфері протиповітряної оборони — за умови досягнення домовленості про припинення вогню з РФ.

