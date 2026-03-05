  1. В Україні

США попросили Україну допомогти із захистом від «шахедів» на Близькому Сході — Зеленський

19:45, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент доручив надати необхідну підтримку та забезпечити роботу українських фахівців.
США попросили Україну допомогти із захистом від «шахедів» на Близькому Сході — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Глави держави, він доручив надати необхідні засоби та забезпечити участь українських спеціалістів, які допоможуть гарантувати безпеку.

Він також наголосив, що Україна готова підтримувати партнерів, які допомагають зміцнювати безпеку нашої держави.

«Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!» — зазначив Президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові зможуть вирушити до арабських країн для допомоги у сфері протиповітряної оборони — за умови досягнення домовленості про припинення вогню з РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський шахеди ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]