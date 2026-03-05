  1. В Україні

Державний чи приватний виконавець: до кого звертатися для примусового виконання рішення суду

19:30, 5 березня 2026
Хто має право виконувати судові рішення і які справи не можуть брати приватні виконавці.
Якщо боржник не виконує рішення суду добровільно, стягувач може звернутися до органів примусового виконання. В Україні такі повноваження мають державні та приватні виконавці, однак їхні можливості не є повністю однаковими. Про це нагадує Івано-Франківське міжрегіональне управління Мін’юсту.

Державні виконавці працюють у системі Державної виконавчої служби і зобов’язані приймати до виконання всі справи, передбачені законом, незалежно від їх складності або обсягу.

Приватні виконавці — це сертифіковані фахівці, які здійснюють діяльність як самозайняті особи. Вони також мають право здійснювати примусове виконання судових рішень, однак закон передбачає низку обмежень щодо категорій справ.

У яких справах працюють лише державні виконавці

Законодавство визначає перелік рішень, які не можуть виконувати приватні виконавці. Зокрема, це:

  • рішення щодо відібрання та передання дитини, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у спілкуванні з нею;
  • рішення, де боржником є держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, Національний банк України, а також державні та комунальні підприємства чи установи;
  • рішення щодо юридичних осіб, примусова реалізація майна яких заборонена законом;
  • рішення, де стягувачем є держава або державні органи (крім рішень НБУ);
  • рішення адміністративних судів та Європейського суду з прав людини;
  • рішення, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;
  • рішення про виселення або вселення фізичних осіб;
  • рішення, де боржниками є діти або особи, визнані недієздатними чи з обмеженою цивільною дієздатністю;
  • рішення про конфіскацію майна;
  • рішення, виконання яких законом покладено на інші органи, що не є органами примусового виконання;
  • інші випадки, передбачені законодавством;
  • рішення щодо підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності та їх майна.

Додаткові обмеження для нових приватних виконавців

Закон також встановлює спеціальне правило для тих, хто щойно розпочав діяльність. Протягом першого року роботи приватний виконавець не може виконувати рішення, за якими сума стягнення становить 20 млн гривень і більше (або еквівалент у валюті).

Як обрати виконавця

Якщо справа не належить до категорій, де працюють лише державні виконавці, стягувач може самостійно обрати приватного виконавця. В інших випадках виконання рішення здійснюватиме Державна виконавча служба.

Фахівці радять перед зверненням перевірити, чи підпадає справа під законодавчі обмеження, щоб правильно визначити орган примусового виконання.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

