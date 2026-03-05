  1. Суд інфо

Олена Кунець очолила Сумський окружний адміністративний суд

20:33, 5 березня 2026
Голову суду обрали строком на три роки відповідно до закону.
Олена Кунець очолила Сумський окружний адміністративний суд
Сумський окружний адміністративний суд інформує про обрання нового очільника судової установи.

Так, 5 березня відбулися збори суддів, під час яких шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрали Кунець Олену Миколаївну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше повідомлялося, що обрано голову Менського районного суду Чернігівської області.

Також нового очільника обрали в Одеському апеляційному суді.

суд суддя Суми

