Олена Кунець очолила Сумський окружний адміністративний суд

Голову суду обрали строком на три роки відповідно до закону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сумський окружний адміністративний суд інформує про обрання нового очільника судової установи.

Так, 5 березня відбулися збори суддів, під час яких шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрали Кунець Олену Миколаївну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше повідомлялося, що обрано голову Менського районного суду Чернігівської області.

Також нового очільника обрали в Одеському апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.