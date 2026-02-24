  1. Суд інфо

Обрано голову Менського районного суду Чернігівської області

11:10, 24 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд очолила Надія Волошина.
Обрано голову Менського районного суду Чернігівської області
фото: 24 канал
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Менський районний суд Чернігівської області інформує про призначення на посаду голови суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

20 лютого Надія Волошина призначена на адміністративну посаду голови Менського районного суду Чернігівської області строком на три роки, але не більше строку повноважень судді, з 20 лютого 2026 року по 19 лютого 2029 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

Зміна статі та військовий облік: як суд у Харкові визначив підхід до статусу військовозобов’язаних

Сформована судом правова позиція може вплинути на подальшу практику застосування законодавства.

В Україні впровадять єдині правила допуску будівельних матеріалів на ринок

Стартувала імплементація нового Регламенту ЄС 2024/3110 для будівельних матеріалів.

Що означає доброзвичайність у проєкті ЦК і чи не стане вона інструментом тиску

У проєкті оновленого Цивільного кодексу України з’являється нова правова категорія — доброзвичайність.

ЄСПЛ вирішить, чи можуть штрафи за процедурні порушення перевищувати вартість активів підприємства

Страсбург прийняв до розгляду запит ВС щодо пропорційності податкових санкцій, який може змінити баланс між державою та платником податків.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]