Обрано голову Менського районного суду Чернігівської області

Суд очолила Надія Волошина.

фото: 24 канал

Менський районний суд Чернігівської області інформує про призначення на посаду голови суду.

20 лютого Надія Волошина призначена на адміністративну посаду голови Менського районного суду Чернігівської області строком на три роки, але не більше строку повноважень судді, з 20 лютого 2026 року по 19 лютого 2029 року.

