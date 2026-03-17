Конкурс на посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради: назвали дати співбесід
Дорадча група експертів повідомила, що 27-29 березня проведе співбесіди з кандидатами на 2 вакантні посади суддів КСУ за квотою призначення Верховною Радою.
Співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей.
«Напередодні Дорадча група експертів публікуватиме детальні графіки співбесід з посиланнями на онлайн-трансляції кожної з них.
Наразі 17 кандидатів беруть участь у конкурсному відборі, оголошеному парламентським комітетом з питань правової політики», - заявила ДГЕ.
Список кандидатів:
- Анісімова Ганна Валеріївна
- Бойко Андрій Михайлович
- Войнарівський Микола Миколайович
- Голобутовський Роман Зіновійович
- Іващенко Владислав Іванович
- Красовський Костянтин Юрійович
- Кириченко Юлія Миколаївна
- Мельник Юрій Віталійович
- Назаров Іван Володимирович
- Опанасюк Тетяна Іванівна
- Оніщук Святослав Петрович
- Сабодаш Роман Богданович
- Срєбранець Світлана Олександрівна
- Сюр Наталія Вікторівна
- Тропін Захар Володимирович
- Цимбалістий Тарас Олегович
- Щербанюк Оксана Володимирівна
Дорадча група експертів нагадала, що протягом п’ятнадцяти днів з моменту проходження співбесід з усіма кандидатами, ДГЕ завершує оцінку кандидатів за критерієм високих моральних якостей.
У підсумку, кандидати отримають від ДГЕ оцінку "відповідає" або "не відповідає".
Кандидати, які отримають оцінку "не відповідає" за критерієм високих моральних якостей вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припинять участь в конкурсі.
Кандидати, які на етапі оцінки моральних якостей отримають оцінку “відповідає”, потраплять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінки рівня компетентності.
Якщо оцінку “відповідає” отримає менше ніж дві особи на одну посаду, то оголошується повторний конкурсний відбір на відповідну посаду.
