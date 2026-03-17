Конкурс на посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради: назвали дати співбесід

Співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей.

Фото: facebook.com/AGE.CCU

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів повідомила, що 27-29 березня проведе співбесіди з кандидатами на 2 вакантні посади суддів КСУ за квотою призначення Верховною Радою.

Співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей.

«Напередодні Дорадча група експертів публікуватиме детальні графіки співбесід з посиланнями на онлайн-трансляції кожної з них.

Наразі 17 кандидатів беруть участь у конкурсному відборі, оголошеному парламентським комітетом з питань правової політики», - заявила ДГЕ.

Список кандидатів:

Анісімова Ганна Валеріївна Бойко Андрій Михайлович Войнарівський Микола Миколайович Голобутовський Роман Зіновійович Іващенко Владислав Іванович Красовський Костянтин Юрійович Кириченко Юлія Миколаївна Мельник Юрій Віталійович Назаров Іван Володимирович Опанасюк Тетяна Іванівна Оніщук Святослав Петрович Сабодаш Роман Богданович Срєбранець Світлана Олександрівна Сюр Наталія Вікторівна Тропін Захар Володимирович Цимбалістий Тарас Олегович Щербанюк Оксана Володимирівна

Дорадча група експертів нагадала, що протягом п’ятнадцяти днів з моменту проходження співбесід з усіма кандидатами, ДГЕ завершує оцінку кандидатів за критерієм високих моральних якостей.

У підсумку, кандидати отримають від ДГЕ оцінку "відповідає" або "не відповідає".

Кандидати, які отримають оцінку "не відповідає" за критерієм високих моральних якостей вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припинять участь в конкурсі.

Кандидати, які на етапі оцінки моральних якостей отримають оцінку “відповідає”, потраплять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінки рівня компетентності.

Якщо оцінку “відповідає” отримає менше ніж дві особи на одну посаду, то оголошується повторний конкурсний відбір на відповідну посаду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.