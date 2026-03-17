Конкурс на вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады: названы даты собеседований

Фото: facebook.com/AGE.CCU

Совещательная группа экспертов сообщила, что 27–29 марта проведет собеседования с кандидатами на 2 вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой.

Собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки уровня их моральных качеств.

«Накануне Совещательная группа экспертов будет публиковать детальные графики собеседований со ссылками на онлайн-трансляции каждого из них.

В настоящее время 17 кандидатов принимают участие в конкурсном отборе, объявленном парламентским комитетом по вопросам правовой политики», — заявила СГЭ.

Список кандидатов: Анисимова Анна Валерьевна Бойко Андрей Михайлович Войнаровский Николай Николаевич Голобутовский Роман Зиновьевич Иващенко Владислав Иванович Красовский Константин Юрьевич Кириченко Юлия Николаевна Мельник Юрий Витальевич Назаров Иван Владимирович Опанасюк Татьяна Ивановна Онищук Святослав Петрович Сабодаш Роман Богданович Сребранец Светлана Александровна Сюр Наталья Викторовна Тропин Захар Владимирович Цымбалистый Тарас Олегович Щербанюк Оксана Владимировна

Совещательная группа экспертов напомнила, что в течение пятнадцати дней с момента проведения собеседований со всеми кандидатами СГЭ завершает оценку кандидатов по критерию высоких моральных качеств.

В итоге кандидаты получат от СГЭ оценку «соответствует» или «не соответствует».

Кандидаты, которые получат оценку «не соответствует» по критерию высоких моральных качеств, считаются не прошедшими соответствующий этап и прекращают участие в конкурсе.

Кандидаты, которые на этапе оценки моральных качеств получат оценку «соответствует», перейдут к следующему этапу конкурсного отбора — оценке уровня компетентности.

Если оценку «соответствует» получат менее двух человек на одну должность, объявляется повторный конкурсный отбор на соответствующую должность.

