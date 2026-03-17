Конкурс на вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады: названы даты собеседований
Совещательная группа экспертов сообщила, что 27–29 марта проведет собеседования с кандидатами на 2 вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой.
Собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки уровня их моральных качеств.
«Накануне Совещательная группа экспертов будет публиковать детальные графики собеседований со ссылками на онлайн-трансляции каждого из них.
В настоящее время 17 кандидатов принимают участие в конкурсном отборе, объявленном парламентским комитетом по вопросам правовой политики», — заявила СГЭ.
- Список кандидатов:
- Анисимова Анна Валерьевна
- Бойко Андрей Михайлович
- Войнаровский Николай Николаевич
- Голобутовский Роман Зиновьевич
- Иващенко Владислав Иванович
- Красовский Константин Юрьевич
- Кириченко Юлия Николаевна
- Мельник Юрий Витальевич
- Назаров Иван Владимирович
- Опанасюк Татьяна Ивановна
- Онищук Святослав Петрович
- Сабодаш Роман Богданович
- Сребранец Светлана Александровна
- Сюр Наталья Викторовна
- Тропин Захар Владимирович
- Цымбалистый Тарас Олегович
- Щербанюк Оксана Владимировна
Совещательная группа экспертов напомнила, что в течение пятнадцати дней с момента проведения собеседований со всеми кандидатами СГЭ завершает оценку кандидатов по критерию высоких моральных качеств.
В итоге кандидаты получат от СГЭ оценку «соответствует» или «не соответствует».
Кандидаты, которые получат оценку «не соответствует» по критерию высоких моральных качеств, считаются не прошедшими соответствующий этап и прекращают участие в конкурсе.
Кандидаты, которые на этапе оценки моральных качеств получат оценку «соответствует», перейдут к следующему этапу конкурсного отбора — оценке уровня компетентности.
Если оценку «соответствует» получат менее двух человек на одну должность, объявляется повторный конкурсный отбор на соответствующую должность.
