  В Україні

ППО проти «шахедів» – Зеленський пояснив, чому ракети не рятують від масових атак

12:33, 17 березня 2026
Український Президент пояснив переваги дронів-перехоплювачів та перспективи співпраці зі США.
ППО проти «шахедів» – Зеленський пояснив, чому ракети не рятують від масових атак
Президент України Володимир Зеленський у коментарі для New York Post заявив, що тисячі ракет «Патріот» не здатні повністю протистояти десяткам тисяч іранських дронів «шахед». Один такий дрон коштує у 40 разів дешевше за ракету, а виробництво та логістика ракет не можуть конкурувати з масовим виробництвом дронів.

«В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи. Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти», – наголосив Президент.

За його словами, сучасні дрони не обмежені у дальності: «Сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тисяч». Тому необхідно будувати сучасний захист із урахуванням швидкозростаючих загроз.

Зеленський зазначив, що Україна лідирує у технологіях протидронної оборони, а США мають найефективнішу армію світу. Він підкреслив можливість обміну безпековими технологіями та досвідом: «Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом – ми відкриті».

Також Президент пояснив, що Росія зменшує виробництво ракет та спрямовує ресурси на збільшення кількості дронів: «Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу». За словами Президента, для ефективного перехоплення таких об’єктів потрібні 2–3 тисячі перехоплювачів.

«На один «шахед» йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до «петріота» коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо», – пояснив Зеленський.

