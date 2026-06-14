У єдиній двомовній провінції Канади заборонили призначення посадовців, які не володіють англійською і французькою

Верховний суд Канади постановив: віцегубернатор Нью-Брансвіка має володіти англійською та французькою мовами.

Фото: gerryimages

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Верховний суд Канади визнав, що призначення на посаду віцегубернатора Нью-Брансвіка особи, яка не володіє обома офіційними мовами країни, порушує мовні права франкомовних жителів провінції. Йдеться про Нью-Брансвік — єдину офіційно двомовну провінцію Канади, де англійська та французька мають рівний статус.

Що вирішив Верховний суд Канади

Верховний суд Канади дійшов висновку, що віцегубернатор Нью-Брансвіка повинен мати можливість розуміти, спілкуватися та виконувати свої обов’язки як англійською, так і французькою мовами.

Головний суддя Канади Річард Вагнер наголосив, що рівність двох офіційних мов не може бути забезпечена, якщо посаду віцегубернатора — одноосібної та символічно важливої інституції — обіймає людина, яка володіє лише однією мовою.

За його словами, статус офіційних мов має відображатися не лише в роботі установи загалом, а й у здатності посадовця особисто представляти цю інституцію обома мовами.

Суд також зазначив, що призначення однієї з мов фактично на другорядну роль створює у франкомовної громади відчуття невизнання та виключення з державних інституцій.

Через що виникла справа

Суперечка розпочалася у 2019 році, коли тодішній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив віцегубернатором Нью-Брансвіка Бренту Луїз Мерфі, яка володіла лише англійською мовою.

Це викликало невдоволення серед акадійців — франкомовної спільноти, що походить від французьких колоністів, які оселилися на території сучасної Канади ще у XVII столітті.

Франкомовна організація Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick подала позов до суду, заявивши, що таке призначення порушує положення Канадської хартії прав і свобод, яка гарантує рівний статус англійської та французької мов у законодавчих і державних установах Нью-Брансвіка.

Чому питання було принциповим

Представники влади наполягали, що мовні обов’язки покладаються на установу віцегубернатора, а не на конкретну особу. Вони стверджували, що франкомовні працівники апарату можуть забезпечити виконання необхідних функцій французькою мовою.

Втім, судді звернули увагу, що частину повноважень віцегубернатор здійснює особисто і не може передати іншим.

Зокрема, саме віцегубернатор:

розпускає провінційний парламент;

надає королівську санкцію законам, після чого вони набувають чинності;

представляє монарха на рівні провінції;

бере участь у важливих конституційних процедурах.

Під час слухань судді поставили питання: як зможуть спілкуватися між собою прем’єр провінції та віцегубернатор, якщо один володіє лише французькою, а інший — лише англійською мовою.

Також виникли сумніви щодо ситуації, коли віцегубернатор затверджує законодавчі акти мовою, якої не розуміє.

Чому це важливо для франкомовної меншини

Суд окремо нагадав про історичний контекст, вказує Courthouse News.

У XVIII столітті під час боротьби Франції та Великої Британії за контроль над Північною Америкою багато акадійців були насильно виселені зі своїх земель. Після повернення до Нью-Брансвіка вони тривалий час стикалися з політикою асиміляції та обмеженням використання французької мови.

Сьогодні акадійці залишаються мовною меншиною в провінції, тому питання рівності французької мови має для них особливе значення.

Чи скасували призначення віцегубернатора

Попри визнання порушення мовних прав, Верховний суд не став анулювати призначення Бренті Луїз Мерфі.

Натомість суд офіційно задекларував, що призначення на посаду віцегубернатора Нью-Брансвіка особи, яка не здатна розуміти, спілкуватися та виконувати свої обов’язки англійською і французькою мовами, суперечить статті 16(2) Канадської хартії прав і свобод.

Таким чином, рішення створює прецедент для майбутніх призначень і фактично встановлює вимогу обов’язкового двомовного володіння для представника короля в єдиній офіційно двомовній провінції Канади.

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