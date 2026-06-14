В единственной двуязычной провинции Канады запретили назначение должностных лиц, не владеющих английским и французским языками

Верховный суд Канады постановил: вице-губернатор Нью-Брансуика должен владеть английским и французским языками.

Фото: gerryimages

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Верховный суд Канады признал, что назначение на должность вице-губернатора Нью-Брансуика лица, не владеющего обоими официальными языками страны, нарушает языковые права франкоязычных жителей провинции. Речь идет о Нью-Брансуике — единственной официально двуязычной провинции Канады, где английский и французский языки имеют равный статус.

Что решил Верховный суд Канады

Верховный суд Канады пришел к выводу, что вице-губернатор Нью-Брансуика должен иметь возможность понимать, общаться и выполнять свои обязанности как на английском, так и на французском языках.

Главный судья Канады Ричард Вагнер подчеркнул, что равенство двух официальных языков не может быть обеспечено, если должность вице-губернатора — единоличного и символически важного института — занимает человек, владеющий только одним языком.

По его словам, статус официальных языков должен отражаться не только в работе учреждения в целом, но и в способности должностного лица лично представлять этот институт на обоих языках.

Суд также отметил, что отведение одному из языков фактически второстепенной роли создает у франкоязычного сообщества ощущение непризнания и исключения из государственных институтов.

Из-за чего возникло дело

Спор начался в 2019 году, когда тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил вице-губернатором Нью-Брансуика Бренду Луиз Мерфи, которая владела только английским языком.

Это вызвало недовольство среди акадийцев — франкоязычного сообщества, происходящего от французских колонистов, поселившихся на территории современной Канады еще в XVII веке.

Франкоязычная организация Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick подала иск в суд, заявив, что такое назначение нарушает положения Канадской хартии прав и свобод, которая гарантирует равный статус английского и французского языков в законодательных и государственных учреждениях Нью-Брансуика.

Почему вопрос был принципиальным

Представители власти настаивали, что языковые обязанности возлагаются на институт вице-губернатора, а не на конкретное лицо. Они утверждали, что франкоязычные сотрудники аппарата могут обеспечить выполнение необходимых функций на французском языке.

Однако судьи обратили внимание, что часть полномочий вице-губернатор осуществляет лично и не может передать другим.

В частности, именно вице-губернатор:

распускает провинциальный парламент;

предоставляет королевскую санкцию законам, после чего они вступают в силу;

представляет монарха на уровне провинции;

участвует в важных конституционных процедурах.

Во время слушаний судьи задали вопрос: как смогут общаться между собой премьер провинции и вице-губернатор, если один владеет только французским, а другой — только английским языком.

Также возникли сомнения относительно ситуации, когда вице-губернатор утверждает законодательные акты на языке, которого не понимает.

Почему это важно для франкоязычного меньшинства

Суд отдельно напомнил об историческом контексте, указывает Courthouse News.

В XVIII веке во время борьбы Франции и Великобритании за контроль над Северной Америкой многие акадийцы были насильственно выселены со своих земель. После возвращения в Нью-Брансуик они длительное время сталкивались с политикой ассимиляции и ограничением использования французского языка.

Сегодня акадийцы остаются языковым меньшинством в провинции, поэтому вопрос равенства французского языка имеет для них особое значение.

Отменили ли назначение вице-губернатора

Несмотря на признание нарушения языковых прав, Верховный суд не стал аннулировать назначение Бренды Луиз Мерфи.

Вместо этого суд официально заявил, что назначение на должность вице-губернатора Нью-Брансуика лица, которое не способно понимать, общаться и выполнять свои обязанности на английском и французском языках, противоречит статье 16(2) Канадской хартии прав и свобод.

Таким образом, решение создает прецедент для будущих назначений и фактически устанавливает требование обязательного двуязычного владения для представителя короля в единственной официально двуязычной провинции Канады.

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