В единственной двуязычной провинции Канады запретили назначение должностных лиц, не владеющих английским и французским языками
Верховный суд Канады признал, что назначение на должность вице-губернатора Нью-Брансуика лица, не владеющего обоими официальными языками страны, нарушает языковые права франкоязычных жителей провинции. Речь идет о Нью-Брансуике — единственной официально двуязычной провинции Канады, где английский и французский языки имеют равный статус.
Что решил Верховный суд Канады
Верховный суд Канады пришел к выводу, что вице-губернатор Нью-Брансуика должен иметь возможность понимать, общаться и выполнять свои обязанности как на английском, так и на французском языках.
Главный судья Канады Ричард Вагнер подчеркнул, что равенство двух официальных языков не может быть обеспечено, если должность вице-губернатора — единоличного и символически важного института — занимает человек, владеющий только одним языком.
По его словам, статус официальных языков должен отражаться не только в работе учреждения в целом, но и в способности должностного лица лично представлять этот институт на обоих языках.
Суд также отметил, что отведение одному из языков фактически второстепенной роли создает у франкоязычного сообщества ощущение непризнания и исключения из государственных институтов.
Из-за чего возникло дело
Спор начался в 2019 году, когда тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил вице-губернатором Нью-Брансуика Бренду Луиз Мерфи, которая владела только английским языком.
Это вызвало недовольство среди акадийцев — франкоязычного сообщества, происходящего от французских колонистов, поселившихся на территории современной Канады еще в XVII веке.
Франкоязычная организация Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick подала иск в суд, заявив, что такое назначение нарушает положения Канадской хартии прав и свобод, которая гарантирует равный статус английского и французского языков в законодательных и государственных учреждениях Нью-Брансуика.
Почему вопрос был принципиальным
Представители власти настаивали, что языковые обязанности возлагаются на институт вице-губернатора, а не на конкретное лицо. Они утверждали, что франкоязычные сотрудники аппарата могут обеспечить выполнение необходимых функций на французском языке.
Однако судьи обратили внимание, что часть полномочий вице-губернатор осуществляет лично и не может передать другим.
В частности, именно вице-губернатор:
- распускает провинциальный парламент;
- предоставляет королевскую санкцию законам, после чего они вступают в силу;
- представляет монарха на уровне провинции;
- участвует в важных конституционных процедурах.
Во время слушаний судьи задали вопрос: как смогут общаться между собой премьер провинции и вице-губернатор, если один владеет только французским, а другой — только английским языком.
Также возникли сомнения относительно ситуации, когда вице-губернатор утверждает законодательные акты на языке, которого не понимает.
Почему это важно для франкоязычного меньшинства
Суд отдельно напомнил об историческом контексте, указывает Courthouse News.
В XVIII веке во время борьбы Франции и Великобритании за контроль над Северной Америкой многие акадийцы были насильственно выселены со своих земель. После возвращения в Нью-Брансуик они длительное время сталкивались с политикой ассимиляции и ограничением использования французского языка.
Сегодня акадийцы остаются языковым меньшинством в провинции, поэтому вопрос равенства французского языка имеет для них особое значение.
Отменили ли назначение вице-губернатора
Несмотря на признание нарушения языковых прав, Верховный суд не стал аннулировать назначение Бренды Луиз Мерфи.
Вместо этого суд официально заявил, что назначение на должность вице-губернатора Нью-Брансуика лица, которое не способно понимать, общаться и выполнять свои обязанности на английском и французском языках, противоречит статье 16(2) Канадской хартии прав и свобод.
Таким образом, решение создает прецедент для будущих назначений и фактически устанавливает требование обязательного двуязычного владения для представителя короля в единственной официально двуязычной провинции Канады.
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