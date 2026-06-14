У Резерв+ чоловік одночасно значився непридатним до служби і військовозобов’язаним — суд зобов’язав ТЦК виправити дані

ТЦК стверджував, що дані в реєстрі актуальні, однак електронний військово-обліковий документ містив взаємовиключну інформацію.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що ТЦК протиправно не вніс до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про непридатність громадянина до військової служби та його виключення з військового обліку.

Попри чинний висновок ВЛК і відповідні записи у військовому квитку, в електронному військово-обліковому документі через застосунок «Резерв+» відображалися суперечливі дані: особа одночасно значилася непридатною до військової служби та такою, що перебуває на військовому обліку.

Суд наголосив, що постанова ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку є достатньою підставою для внесення відповідних відомостей до реєстру.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як виявив невідповідність між даними свого військового квитка та інформацією, яка відображалася в електронному військово-обліковому документі через застосунок «Резерв+».

У серпні 2022 року військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідні записи були внесені до військового квитка.

Однак у вересні 2025 року під час формування електронного військово-облікового документа позивач побачив суперечливі відомості. Документ містив інформацію про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, але водночас зазначав, що він перебуває на військовому обліку в ТЦК та має категорію обліку «військовозобов’язаний».

Представник позивача звертався до ТЦК із заявою про приведення даних реєстру у відповідність до відомостей військового квитка. У відповідь ТЦК повідомляв, що в реєстрі міститься актуальна інформація про виключення особи з військового обліку. Втім після оновлення електронного документа у «Резерв+» жодних змін не відбулося, а суперечливі відомості залишилися.

Згодом представник позивача направив адвокатський запит щодо надання витягу з реєстру, а також звертався до Міністерства оборони та служби підтримки «Резерв+». У відповідях зазначалося, що актуалізацію даних у реєстрі забезпечують саме ТЦК та СП.

Позиція відповідача

ТЦК просив відмовити в задоволенні позову. Відповідач посилався на відсутність належного висновку ВЛК щодо непридатності позивача до військової служби, вказував на ненадання оригіналів документів та стверджував, що внесення відповідних змін до реєстру можливе лише за особистої участі громадянина.

Оцінка суду

Суд встановив, що рішення ВЛК від серпня 2022 року про непридатність позивача до військової служби з виключенням з військового обліку є чинним, не було скасоване та не визнавалося протиправним. Відповідні записи містяться у військовому квитку, а доказів їх незаконності або недостовірності відповідач не надав.

Суд зазначив, що умовою для виключення особи з військового обліку є саме визнання її ВЛК непридатною до військової служби. При цьому положення про військово-лікарську експертизу передбачають, що постанови ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку підлягають негайній реалізації.

На думку суду, законодавство не вимагає від особи вчинення будь-яких додаткових дій для реалізації такого рішення ВЛК. Також суд дійшов висновку, що за обставин цієї справи відповідач не мав підстав вимагати від позивача повторного проходження військово-лікарської комісії чи особистої участі для внесення відповідних відомостей до реєстру, оскільки чинність постанови ВЛК не була спростована.

Окремо суд підкреслив, що саме ТЦК та СП відповідають за ведення військового обліку, зберігання облікових документів та своєчасне внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Негативні наслідки неналежного виконання цих обов’язків не можуть покладатися на громадянина та створювати для нього додаткові обов’язки щодо повторного підтвердження вже встановленого статусу.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що у відповідача були всі законні підстави для внесення до реєстру відомостей про непридатність позивача до військової служби та його виключення з військового обліку на підставі чинної постанови ВЛК.

Невнесення таких відомостей суд розцінив як протиправну бездіяльність органу влади, яка суперечить вимогам законодавства про ведення реєстру та порушує принципи належного урядування і юридичної визначеності.

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про визнання позивача непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та зобов’язав внести відповідні дані до реєстру згідно з інформацією, яка міститься у військовому квитку позивача. Також у справі №160/34271/25 на користь позивача стягнуто 1211,20 грн судових витрат.

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