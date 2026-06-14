Сусіди затопили квартиру: як правильно зафіксувати збитки та отримати компенсацію

Ххто відповідає за потоп у квартирі, які докази потрібно зібрати та як домогтися відшкодування збитків.

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Залиття квартири через аварію у сусідів або несправність внутрішньобудинкових мереж може обернутися не лише зіпсованим ремонтом, а й значними фінансовими втратами. Водночас отримати компенсацію за завдану шкоду можливо, якщо правильно зафіксувати обставини події, встановити винуватця та зібрати необхідні докази. Найчастіше постраждалі втрачають можливість успішно стягнути збитки через неправильне оформлення документів або несвоєчасні дії після затоплення. Тому від перших кроків після аварії може залежати результат подальших переговорів із винною особою або судового розгляду.

Хто відповідає за залиття квартири

Перш за все необхідно встановити причину залиття та особу, яка несе відповідальність за наслідки аварії.

Для цього потрібно:

встановити місце витоку води;

визначити особу або організацію, відповідальну за експлуатацію водопровідної мережі в цьому місці.

Якщо протікання сталося в межах квартири власника, саме він відповідатиме за усунення наслідків та проведення ремонтних робіт.

Якщо причиною залиття стали дії або бездіяльність сусідів, претензії щодо відшкодування шкоди слід пред’являти їм.

У разі коли аварія сталася за межами трійника на відгалуженні від стояка внутрішньобудинкової системи водовідведення, відповідальність може покладатися на особу або організацію, уповноважену співвласниками будинку здійснювати обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водовідведення та гарячого водопостачання.

Як правильно зафіксувати факт затоплення

Одразу після виявлення залиття необхідно належним чином зафіксувати факт завдання шкоди.

Відповідно до пункту 2.3.6 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року №76, у разі залиття квартири складається відповідний акт за формою, визначеною додатком №4 до цих Правил.

Акт складає комісія балансоутримувача багатоквартирного будинку — ЖЕКу, ОСББ або іншої організації, що здійснює управління будинком.

Згідно з додатком №4 та роз’ясненнями Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, в акті мають бути зазначені:

дата складання акта;

прізвища, ініціали та посади членів комісії;

дані власника або користувача квартири, яка постраждала від залиття;

адреса квартири, поверх та форма власності;

дані власника або користувача квартири, з вини якого сталося залиття;

адреса квартири, поверх та форма власності;

характер залиття та його причини;

опис матеріальної шкоди, перелік пошкоджених речей та орієнтовна вартість збитків;

висновок комісії щодо вини особи, яка спричинила залиття;

підписи мешканців сусідніх квартир.

Які докази допоможуть отримати компенсацію

Окрім акта про залиття, доцільно зібрати додаткові докази.

Зокрема, рекомендується зробити фото- та відеофіксацію пошкоджень. При цьому бажано зафіксувати не лише наслідки аварії, а й джерело протікання: тріщину в трубі, розрив шланга, несправний змішувач, кран чи інший елемент системи водопостачання.

Чим детальніше зафіксовані пошкодження та причини їх виникнення, тим вищі шанси довести свою позицію у спорі.

Додатковими доказами можуть бути також показання свідків.

Навіщо потрібна експертиза після залиття квартири

Відшкодування збитків можна отримати як добровільно, шляхом домовленості з винуватцем, так і через суд.

Однак у будь-якому випадку ключове значення має належне документальне підтвердження обставин справи.

Неправильно оформлений акт про залиття може бути визнаний судом неналежним або недопустимим доказом. На це, зокрема, звертав увагу Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у постановах у справах №2-1974/11 від 21 лютого 2018 року та №465/2120/14-ц від 10 травня 2018 року.

Саме тому більш надійним доказом часто стає висновок експертного дослідження, виконаний експертною установою або атестованим судовим експертом.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, підставою для проведення експертного дослідження є письмова заява замовника із зазначенням необхідних реквізитів, переліку питань для вирішення та об’єктів, які надаються на дослідження.

Як подати позов до суду через затоплення квартири

Якщо винна особа відмовляється добровільно відшкодовувати завдану шкоду, постраждалий має право звернутися до районного або міськрайонного суду за місцем проживання чи перебування відповідача.

За подання фізичною особою позову майнового характеру судовий збір становить 1% ціни позову, але не менше 0,4 та не більше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Які документи потрібні для стягнення збитків

Для звернення до суду необхідно підготувати:

позовну заяву відповідно до вимог статей 175–177 Цивільного процесуального кодексу України;

документи, що підтверджують право власності або користування квартирою;

належним чином оформлений акт про залиття;

документи, які підтверджують розмір збитків;

рахунки, квитанції та акти виконаних робіт щодо проведення оцінки або експертного дослідження;

документ про сплату судового збору.

Як підтвердження розміру шкоди можуть використовуватися:

кошторис відновлювального ремонту;

висновок судової будівельно-технічної експертизи;

звіт про визначення вартості ремонтно-будівельних робіт;

висновок про оцінку майна.

Коли суд призначає експертизу

Під час розгляду справи суд може призначити судову будівельно-технічну експертизу для встановлення причин залиття та визначення розміру завданих збитків.

Для цього сторона спору повинна подати відповідне клопотання про призначення експертизи.

Експертний висновок може стати одним із ключових доказів у справі та допомогти встановити як винуватця аварії, так і реальний розмір матеріальної шкоди.

Таким чином, для успішного стягнення компенсації за залиття квартири важливо не лише усунути наслідки аварії, а й оперативно зібрати докази, правильно оформити акт, зафіксувати пошкодження та, за потреби, провести експертне дослідження. Саме від якості доказової бази найчастіше залежить можливість отримати повне відшкодування збитків у добровільному порядку або через суд.

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