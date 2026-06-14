Соседи затопили квартиру: как правильно зафиксировать ущерб и получить компенсацию
Затопление квартиры из-за аварии у соседей или неисправности внутридомовых сетей может обернуться не только испорченным ремонтом, но и значительными финансовыми потерями. В то же время получить компенсацию за причиненный ущерб возможно, если правильно зафиксировать обстоятельства происшествия, установить виновника и собрать необходимые доказательства. Чаще всего пострадавшие теряют возможность успешно взыскать убытки из-за неправильного оформления документов или несвоевременных действий после затопления. Поэтому от первых шагов после аварии может зависеть результат дальнейших переговоров с виновным лицом или судебного разбирательства.
Кто отвечает за затопление квартиры
Прежде всего необходимо установить причину затопления и лицо, которое несет ответственность за последствия аварии.
Для этого нужно:
- установить место утечки воды;
- определить лицо или организацию, ответственную за эксплуатацию водопроводной сети в этом месте.
Если протекание произошло в пределах квартиры собственника, именно он будет отвечать за устранение последствий и проведение ремонтных работ.
Если причиной затопления стали действия или бездействие соседей, требования о возмещении ущерба следует предъявлять им.
В случае если авария произошла за пределами тройника на ответвлении от стояка внутридомовой системы водоотведения, ответственность может возлагаться на лицо или организацию, уполномоченные совладельцами дома осуществлять обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения.
Как правильно зафиксировать факт затопления
Сразу после выявления затопления необходимо надлежащим образом зафиксировать факт причинения ущерба.
Согласно пункту 2.3.6 Правил содержания жилых домов и придомовых территорий, утвержденных приказом Государственного комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 17 мая 2005 года №76, в случае затопления квартиры составляется соответствующий акт по форме, определенной приложением №4 к данным Правилам.
Акт составляет комиссия балансодержателя многоквартирного дома — ЖЭКа, ОСМД или другой организации, осуществляющей управление домом.
Согласно приложению №4 и разъяснениям Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, в акте должны быть указаны:
- дата составления акта;
- фамилии, инициалы и должности членов комиссии;
- данные собственника или пользователя квартиры, пострадавшей от затопления;
- адрес квартиры, этаж и форма собственности;
- данные собственника или пользователя квартиры, по вине которого произошло затопление;
- адрес квартиры, этаж и форма собственности;
- характер затопления и его причины;
- описание материального ущерба, перечень поврежденных вещей и ориентировочная стоимость убытков;
- вывод комиссии относительно вины лица, которое стало причиной затопления;
- подписи жителей соседних квартир.
Какие доказательства помогут получить компенсацию
Помимо акта о затоплении, целесообразно собрать дополнительные доказательства.
В частности, рекомендуется сделать фото- и видеофиксацию повреждений. При этом желательно зафиксировать не только последствия аварии, но и источник протечки: трещину в трубе, разрыв шланга, неисправный смеситель, кран или другой элемент системы водоснабжения.
Чем подробнее зафиксированы повреждения и причины их возникновения, тем выше шансы доказать свою позицию в споре.
Дополнительными доказательствами также могут быть показания свидетелей.
Зачем нужна экспертиза после затопления квартиры
Возмещение убытков можно получить как добровольно, путем договоренности с виновником, так и через суд.
Однако в любом случае ключевое значение имеет надлежащее документальное подтверждение обстоятельств дела.
Неправильно оформленный акт о затоплении может быть признан судом ненадлежащим или недопустимым доказательством. На это, в частности, обращал внимание Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в постановлениях по делам №2-1974/11 от 21 февраля 2018 года и №465/2120/14-ц от 10 мая 2018 года.
Именно поэтому более надежным доказательством часто становится заключение экспертного исследования, выполненное экспертным учреждением или аттестованным судебным экспертом.
Согласно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года №53/5, основанием для проведения экспертного исследования является письменное заявление заказчика с указанием необходимых реквизитов, перечня вопросов для решения и объектов, предоставляемых на исследование.
Как подать иск в суд из-за затопления квартиры
Если виновное лицо отказывается добровольно возмещать причиненный ущерб, пострадавший имеет право обратиться в районный или районный в городе суд по месту жительства или пребывания ответчика.
За подачу физическим лицом искового заявления имущественного характера судебный сбор составляет 1% цены иска, но не менее 0,4 и не более 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Какие документы нужны для взыскания убытков
Для обращения в суд необходимо подготовить:
- исковое заявление в соответствии с требованиями статей 175–177 Гражданского процессуального кодекса Украины;
- документы, подтверждающие право собственности или пользования квартирой;
- надлежащим образом оформленный акт о затоплении;
- документы, подтверждающие размер убытков;
- счета, квитанции и акты выполненных работ по проведению оценки или экспертного исследования;
- документ об уплате судебного сбора.
В качестве подтверждения размера ущерба могут использоваться:
- смета восстановительного ремонта;
- заключение судебной строительно-технической экспертизы;
- отчет об определении стоимости ремонтно-строительных работ;
- заключение об оценке имущества.
Когда суд назначает экспертизу
Во время рассмотрения дела суд может назначить судебную строительно-техническую экспертизу для установления причин затопления и определения размера причиненных убытков.
Для этого сторона спора должна подать соответствующее ходатайство о назначении экспертизы.
Экспертное заключение может стать одним из ключевых доказательств по делу и помочь установить как виновника аварии, так и реальный размер материального ущерба.
Таким образом, для успешного взыскания компенсации за затопление квартиры важно не только устранить последствия аварии, но и оперативно собрать доказательства, правильно оформить акт, зафиксировать повреждения и, при необходимости, провести экспертное исследование. Именно от качества доказательной базы чаще всего зависит возможность получить полное возмещение убытков в добровольном порядке или через суд.
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