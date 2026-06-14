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В Резерв+ мужчина одновременно значился непригодным к военной службе и военнообязанным — суд обязал ТЦК исправить данные

20:03, 14 июня 2026
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ТЦК утверждал, что данные в реестре являются актуальными, однако электронный военно-учетный документ содержал взаимоисключающую информацию.
В Резерв+ мужчина одновременно значился непригодным к военной службе и военнообязанным — суд обязал ТЦК исправить данные
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Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что ТЦК противоправно не внес в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о непригодности гражданина к военной службе и его исключении с воинского учета.

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Несмотря на действующее заключение ВВК и соответствующие записи в военном билете, в электронном военно-учетном документе через приложение «Резерв+» отображались противоречивые данные: лицо одновременно значилось непригодным к военной службе и таким, которое состоит на воинском учете.

Суд подчеркнул, что постановление ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета является достаточным основанием для внесения соответствующих сведений в реестр.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как обнаружил несоответствие между данными своего военного билета и информацией, которая отображалась в электронном военно-учетном документе через приложение «Резерв+».

В августе 2022 года военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Соответствующие записи были внесены в военный билет.

Однако в сентябре 2025 года при формировании электронного военно-учетного документа истец увидел противоречивые сведения. Документ содержал информацию о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета, но одновременно указывал, что он состоит на воинском учете в ТЦК и имеет категорию учета «военнообязанный».

Представитель истца обращался в ТЦК с заявлением о приведении данных реестра в соответствие со сведениями военного билета. В ответ ТЦК сообщал, что в реестре содержится актуальная информация об исключении лица с воинского учета. Однако после обновления электронного документа в «Резерв+» никаких изменений не произошло, а противоречивые сведения остались.

Впоследствии представитель истца направил адвокатский запрос о предоставлении выписки из реестра, а также обращался в Министерство обороны и службу поддержки «Резерв+». В ответах указывалось, что актуализацию данных в реестре обеспечивают именно ТЦК и СП.

Позиция ответчика

ТЦК просил отказать в удовлетворении иска. Ответчик ссылался на отсутствие надлежащего заключения ВВК о непригодности истца к военной службе, указывал на непредоставление оригиналов документов и утверждал, что внесение соответствующих изменений в реестр возможно только при личном участии гражданина.

Оценка суда

Суд установил, что решение ВВК от августа 2022 года о непригодности истца к военной службе с исключением с воинского учета является действующим, не было отменено и не признавалось противоправным. Соответствующие записи содержатся в военном билете, а доказательств их незаконности или недостоверности ответчик не предоставил.

Суд отметил, что условием для исключения лица с воинского учета является именно признание его ВВК непригодным к военной службе. При этом положения о военно-врачебной экспертизе предусматривают, что постановления ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета подлежат немедленной реализации.

По мнению суда, законодательство не требует от лица совершения каких-либо дополнительных действий для реализации такого решения ВВК. Также суд пришел к выводу, что при обстоятельствах данного дела ответчик не имел оснований требовать от истца повторного прохождения военно-врачебной комиссии или личного участия для внесения соответствующих сведений в реестр, поскольку действительность постановления ВВК не была опровергнута.

Отдельно суд подчеркнул, что именно ТЦК и СП отвечают за ведение воинского учета, хранение учетных документов и своевременное внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Негативные последствия ненадлежащего исполнения этих обязанностей не могут возлагаться на гражданина и создавать для него дополнительные обязанности по повторному подтверждению уже установленного статуса.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что у ответчика имелись все законные основания для внесения в реестр сведений о непригодности истца к военной службе и его исключении с воинского учета на основании действующего постановления ВВК.

Невнесение таких сведений суд расценил как противоправное бездействие органа власти, которое противоречит требованиям законодательства о ведении реестра и нарушает принципы надлежащего управления и юридической определенности.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК по невнесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о признании истца непригодным к военной службе с исключением с воинского учета и обязал внести соответствующие данные в реестр согласно информации, содержащейся в военном билете истца. Также по делу №160/34271/25 в пользу истца взыскано 1211,20 грн судебных расходов.

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