У Великій Британії судді дедалі частіше віддають перевагу документам, підготовленим за допомогою ШІ

Попри ризик помилок і «галюцинацій», судді дедалі частіше позитивно оцінюють використання штучного інтелекту в судових спорах.

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У Великій Британії судді дедалі частіше відзначають, що процесуальні документи, створені учасниками справ із використанням штучного інтелекту, є зрозумілішими та якісніше структурованими. Водночас судова система залишається насторожі через ризики вигаданих фактів і неіснуючих судових прецедентів.

Головна суддя Англії та Уельсу Сью Карр заявила, що використання штучного інтелекту може допомогти громадянам, які представляють свої інтереси в суді без адвоката, отримати кращий доступ до правосуддя.

За її словами, судді вже помічають практичну користь від застосування ШІ під час підготовки процесуальних документів.

«Ми бачимо, що штучний інтелект дійсно може допомогти людям, які самостійно ведуть свої справи в суді, оскільки вони отримують підтримку при підготовці своїх подань. Судді навчені виявляти так звані галюцинації ШІ, вигадані справи та інші помилки. Але багато суддів кажуть мені, що документи, підготовлені за допомогою ШІ, є більш корисними та легшими для сприйняття, ніж ті, що створені без такої підтримки», — зазначила вона, вказує Law Gazette.

Водночас головна суддя наголосила, що недостатній доступ до безоплатної правової допомоги продовжує впливати на ефективність роботи судів і може уповільнювати розгляд справ. Однак, на її думку, існують способи частково пом’якшити ці проблеми.

ШІ допомагає громадянам краще підготуватися до судового процесу

Сью Карр також високо оцінила роботу представників юридичної професії, які допомагають особам без адвокатів орієнтуватися у судових процедурах.

За її словами, якщо поспостерігати за роботою окружних суддів, неможливо не помітити, наскільки професійно вони працюють із громадянами, які самостійно представляють свої інтереси в суді, допомагаючи їм пройти через усі етапи процесу.

Верховенство права та повага до незалежності судів

Сью Карр наголосила на необхідності покращення розуміння суспільством принципу верховенства права, а також важливості правила sub judice, яке обмежує публічне обговорення справ, що перебувають на розгляді суду.

За її словами, це правило є важливою гарантією як незалежності судової влади, так і парламентських привілеїв.

«Ми, незалежна судова влада, виконуємо свою роль, не коментуючи питання державної політики, розвиваючи загальне право та застосовуючи його з повагою до принципу поділу влади. Але це вулиця з двостороннім рухом», — зазначила Сью Карр.

Вона додала, що парламент також має поважати роботу суддів і судів та дотримуватися принципу взаємної поваги між гілками влади.

За словами головної судді, повага починається з розуміння, а тому необхідно й надалі працювати над підвищенням рівня обізнаності парламентарів і громадськості щодо діяльності судової системи.

Для цього вона нещодавно збільшила кількість суддів, відповідальних за взаємодію з парламентом, а також планує створити відповідний підкомітет у складі Ради суддів.

Судова система працює під значним навантаженням

Окремо Сью Карр зупинилася на проблемі накопичення нерозглянутих справ.

За її словами, кримінальні суди та система трибуналів залишаються двома напрямами, де ситуація залишається особливо складною через надзвичайно високий рівень навантаження.

Вона образно описала ситуацію як спробу підніматися ескалатором, який рухається вниз.

Судді потребують постійного захисту

Одним із пріоритетів для Сью Карр залишається безпека суддів.

Вона підкреслила, що питання захисту представників судової влади не підлягає компромісам і не може бути предметом переговорів.

Водночас головна суддя зазначила, що нині почувається впевненіше щодо стану безпеки суддів, ніж рік чи два тому.

«Чи означає це, що я не хвилююся через це щодня? Ні. Ми повинні постійно бути пильними та продовжувати працювати разом із суддями і тими, хто відповідає за нашу безпеку, щоб забезпечити належний захист», — наголосила вона.

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