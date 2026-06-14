В Великобритании судьи все чаще отдают предпочтение документам, подготовленным с помощью ИИ

Несмотря на риск ошибок и «галлюцинаций», судьи все чаще положительно оценивают использование искусственного интеллекта в судебных спорах.

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В Великобритании судьи все чаще отмечают, что процессуальные документы, созданные участниками дел с использованием искусственного интеллекта, являются более понятными и лучше структурированными. В то же время судебная система сохраняет осторожность из-за рисков вымышленных фактов и несуществующих судебных прецедентов.

Главный судья Англии и Уэльса Сью Карр заявила, что использование искусственного интеллекта может помочь гражданам, которые представляют свои интересы в суде без адвоката, получить лучший доступ к правосудию.

По ее словам, судьи уже замечают практическую пользу от применения ИИ при подготовке процессуальных документов.

«Мы видим, что искусственный интеллект действительно может помочь людям, которые самостоятельно ведут свои дела в суде, поскольку они получают поддержку при подготовке своих документов. Судьи обучены выявлять так называемые галлюцинации ИИ, вымышленные дела и другие ошибки. Но многие судьи говорят мне, что документы, подготовленные с помощью ИИ, являются более полезными и более легкими для восприятия, чем те, которые созданы без такой поддержки», — отметила она, указывает Law Gazette.

В то же время главный судья подчеркнула, что недостаточный доступ к бесплатной правовой помощи продолжает влиять на эффективность работы судов и может замедлять рассмотрение дел. Однако, по ее мнению, существуют способы частично смягчить эти проблемы.

ИИ помогает гражданам лучше подготовиться к судебному процессу

Сью Карр также высоко оценила работу представителей юридической профессии, которые помогают лицам без адвокатов ориентироваться в судебных процедурах.

По ее словам, если понаблюдать за работой окружных судей, невозможно не заметить, насколько профессионально они работают с гражданами, которые самостоятельно представляют свои интересы в суде, помогая им пройти через все этапы процесса.

Верховенство права и уважение к независимости судов

Сью Карр подчеркнула необходимость улучшения понимания обществом принципа верховенства права, а также важности правила sub judice, которое ограничивает публичное обсуждение дел, находящихся на рассмотрении суда.

По ее словам, это правило является важной гарантией как независимости судебной власти, так и парламентских привилегий.

«Мы, независимая судебная власть, выполняем свою роль, не комментируя вопросы государственной политики, развивая общее право и применяя его с уважением к принципу разделения властей. Но это улица с двусторонним движением», — отметила Сью Карр.

Она добавила, что парламент также должен уважать работу судей и судов и придерживаться принципа взаимного уважения между ветвями власти.

По словам главного судьи, уважение начинается с понимания, поэтому необходимо и дальше работать над повышением уровня осведомленности парламентариев и общественности о деятельности судебной системы.

Для этого она недавно увеличила количество судей, ответственных за взаимодействие с парламентом, а также планирует создать соответствующий подкомитет в составе Совета судей.

Судебная система работает под значительной нагрузкой

Отдельно Сью Карр остановилась на проблеме накопления нерассмотренных дел.

По ее словам, уголовные суды и система трибуналов остаются двумя направлениями, где ситуация остается особенно сложной из-за чрезвычайно высокого уровня нагрузки.

Она образно описала ситуацию как попытку подниматься по эскалатору, который движется вниз.

Судьи нуждаются в постоянной защите

Одним из приоритетов для Сью Карр остается безопасность судей.

Она подчеркнула, что вопрос защиты представителей судебной власти не подлежит компромиссам и не может быть предметом переговоров.

В то же время главный судья отметила, что сейчас чувствует себя увереннее относительно состояния безопасности судей, чем год или два назад.

«Означает ли это, что я не беспокоюсь об этом каждый день? Нет. Мы должны постоянно сохранять бдительность и продолжать работать вместе с судьями и теми, кто отвечает за нашу безопасность, чтобы обеспечить надлежащую защиту», — подчеркнула она.

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