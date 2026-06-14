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Какое имущество не делится при разводе: что закон позволяет оставить себе

20:21, 14 июня 2026
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Что останется вашим после развода — список имущества, которое не подлежит разделу.
Какое имущество не делится при разводе: что закон позволяет оставить себе
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Подел имущества после развода часто становится одним из самых сложных и конфликтных вопросов для бывших супругов. В то же время не все имущество, приобретенное во время брака, автоматически считается общей совместной собственностью и подлежит разделу. Закон определяет ряд исключений, когда определенные активы остаются личной частной собственностью одного из супругов независимо от факта пребывания в браке или его расторжения. Знание этих правил поможет избежать лишних споров, сэкономить время и средства, а в отдельных случаях — не доводить дело до длительного судебного разбирательства.

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Раздел имущества после развода: общие правила

Жена и муж имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака.

Такой раздел может состояться по взаимному согласию супругов. Договор о разделе жилого дома, квартиры, другого недвижимого имущества, а также о выделении недвижимого имущества жене или мужу из состава общего имущества должен быть нотариально удостоверен.

Если между сторонами возникает спор, вопрос решается в судебном порядке.

В то же время законодательство предусматривает перечень имущества, которое не подлежит разделу при разводе и остается личной частной собственностью одного из супругов.

Какое имущество не подлежит разделу при разводе

К имуществу, которое не делится между супругами в случае расторжения брака, относятся:

  • имущество, приобретенное во время брака на основании договора дарения или в порядке наследования;
  • имущество, приобретенное во время брака за средства, принадлежавшие одному из супругов на праве личной частной собственности;
  • жилье, приобретенное во время брака вследствие приватизации в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда»;
  • земельный участок, приобретенный во время брака в порядке бесплатной приватизации;
  • вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности;
  • средства, полученные в качестве возмещения за утрату или повреждение вещи, принадлежавшей одному из супругов, а также средства, выплаченные в качестве компенсации морального вреда;
  • страховые выплаты, полученные по обязательному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, которые были личной частной собственностью мужа или жены;
  • премии и награды, полученные за личные заслуги.

Когда стоит обращаться в суд

Если между бывшими супругами возникают разногласия относительно того, является ли определенное имущество общей совместной собственностью или личной частной собственностью одного из них, окончательное разрешение спора осуществляется судом. При этом важное значение имеют документы, подтверждающие происхождение средств, способ приобретения имущества и другие обстоятельства, которые могут повлиять на определение правового режима такого имущества.

Что нужно помнить супругам

Перед началом судебного спора стоит оценить возможность урегулирования вопроса путем договоренности. Мирное урегулирование позволяет избежать длительного разбирательства, дополнительных расходов и психологической нагрузки. В то же время знание того, какое имущество не подлежит разделу, поможет реалистично оценить свои права и перспективы разрешения спора.

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