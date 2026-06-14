Яке майно не ділиться при розлученні: що закон дозволяє залишити собі

Що залишиться вашим після розлучення — список майна, яке не підлягає поділу.

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Поділ майна після розлучення часто стає одним із найскладніших і найконфліктніших питань для колишнього подружжя. Водночас не все майно, набуте під час шлюбу, автоматично вважається спільною сумісною власністю та підлягає розподілу. Закон визначає низку винятків, коли певні активи залишаються особистою приватною власністю одного з подружжя незалежно від факту перебування у шлюбі чи його розірвання. Знання цих правил допоможе уникнути зайвих суперечок, заощадити час та кошти, а в окремих випадках — не доводити справу до тривалого судового розгляду.

Поділ майна після розлучення: загальні правила

Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Такий поділ може відбутися за взаємною згодою подружжя. Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині чи чоловікові зі складу спільного майна повинен бути нотаріально посвідчений.

Якщо між сторонами виникає спір, питання вирішується у судовому порядку.

Водночас законодавство передбачає перелік майна, яке не підлягає поділу під час розлучення та залишається особистою приватною власністю одного з подружжя.

Яке майно не підлягає поділу при розлученні

До майна, яке не ділиться між подружжям у разі розірвання шлюбу, належать:

майно, набуте під час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

майно, придбане під час шлюбу за кошти, які належали одному з подружжя на праві особистої приватної власності;

житло, набуте під час шлюбу внаслідок приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;

земельна ділянка, набута під час шлюбу в порядку безоплатної приватизації;

речі індивідуального користування, у тому числі коштовності;

кошти, отримані як відшкодування за втрату або пошкодження речі, що належала одному з подружжя, а також кошти, виплачені як компенсація моральної шкоди;

страхові виплати, одержані за обов’язковим особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, які були особистою приватною власністю чоловіка або дружини;

премії та нагороди, отримані за особисті заслуги.

Коли варто звертатися до суду

Якщо між колишнім подружжям виникають розбіжності щодо того, чи є певне майно спільною сумісною власністю або особистою приватною власністю одного з них, остаточне вирішення спору здійснюється судом. При цьому важливе значення мають документи, що підтверджують походження коштів, спосіб набуття майна та інші обставини, які можуть вплинути на визначення правового режиму такого майна.

Що потрібно пам’ятати подружжю

Перед початком судового спору варто оцінити можливість врегулювання питання шляхом домовленості. Мирне врегулювання дозволяє уникнути тривалого розгляду, додаткових витрат та психологічного навантаження. Водночас знання того, яке майно не підлягає поділу, допоможе реалістично оцінити свої права та перспективи вирішення спору.

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