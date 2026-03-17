ПВО против «шахидов» — Зеленский объяснил, почему ракеты не спасают от массированных атак

Президент Украины рассказал о преимуществах дронов-перехватчиков и перспективах сотрудничества с США.

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для New York Post заявил, что тысячи ракет «Патриот» не способны полностью противостоять десяткам тысяч иранских дронов «шахед». Один такой дрон стоит в 40 раз дешевле ракеты, а производство и логистика ракет не могут конкурировать с массовым производством дронов.

«У Украины есть вся система противовоздушной защиты, кроме антибаллистической. У Америки есть прекрасные антибаллистические системы. Объединяя эти две силы, можно закрыть небо над любым государством, на которое идет массированная атака, и защитить не только гражданских и военных, но и важные объекты», — подчеркнул Президент.

По его словам, современные дроны не ограничены в дальности: «Сегодня он летит на 100 км, завтра это будет тысяча, а послезавтра – 10 тысяч». Поэтому необходимо строить современную защиту с учетом быстрорастущих угроз.

Зеленский отметил, что Украина лидирует в технологиях противодроновой обороны, а США имеют самую эффективную армию в мире. Он подчеркнул возможность обмена технологиями безопасности и опытом: «Если мы говорим об обмене – реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом – мы открыты».

Также Президент пояснил, что Россия сокращает производство ракет и направляет ресурсы на увеличение количества дронов: «Сегодня российская атака на Украину — это 350–500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них – 1000 дронов в сутки». По словам Президента, для эффективного перехвата таких объектов требуется 2–3 тысячи перехватчиков.

«На один «шахед» уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к «патриоту» стоит 4 миллиона. Украина тратит на сбивание дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока – 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем», – пояснил Зеленский.

