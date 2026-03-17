У Києві судитимуть чоловіка, який за $5200 обіцяв ухилянту виключення з військового обліку

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 43-річного мешканця Вінниччини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений обіцяв військовозобов’язаному за гроші вплинути на посадових осіб одного із районних ТЦК Києва з метою визнання його непридатним до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку.

«Як завдаток на картку він просив перерахувати 1700 доларів США (отримав 70 800 гривень). Решту грошей – 3500 доларів США підозрюваний отримував через посередника, після чого його було затримано. В січні цього року чоловіку повідомили про підозру», - заявили у прокуратурі.

Наразі досудове розслідування завершено.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Зловмиснику загрожує покарання позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

