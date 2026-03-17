В Киеве будут судить мужчину, который за $5200 обещал уклонисту исключение из воинского учета

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Винницкой области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что обвиняемый обещал военнообязанному за деньги повлиять на должностных лиц одного из районных ТЦК Киева с целью признания его непригодным к военной службе с последующим снятием с воинского учета.

«В качестве задатка на карту он просил перечислить 1700 долларов США (получил 70 800 гривен). Остальные деньги — 3500 долларов США подозреваемый получал через посредника, после чего был задержан. В январе этого года мужчине сообщили о подозрении», — заявили в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.