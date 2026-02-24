  1. Суд инфо

Избран председатель Минского районного суда Черниговской области

11:10, 24 февраля 2026
Суд возглавила Надежда Волошина.
фото: 24 канал
Минский районный суд Черниговской области информирует о назначении на должность главы суда.

20 февраля Надежда Волошина назначена на административную должность председателя Минского районного суда Черниговской области сроком на три года, но не больше срока полномочий судьи, с 20 февраля 2026 по 19 февраля 2029 года.

суд судья

