Избран председатель Минского районного суда Черниговской области

Суд возглавила Надежда Волошина.

Минский районный суд Черниговской области информирует о назначении на должность главы суда.

20 февраля Надежда Волошина назначена на административную должность председателя Минского районного суда Черниговской области сроком на три года, но не больше срока полномочий судьи, с 20 февраля 2026 по 19 февраля 2029 года.

