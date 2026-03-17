Владимир Зеленский ответил на угрозы Ирана: «Для нас это не новость»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Ирана, который назвал Украину «законной целью», отметив, что такая риторика не является новой для Киева.

В интервью i24NEWS и Jerusalem Post глава государства отметил, что Украина уже длительное время слышит множество заявлений и не боится подобных заявлений.

«Ничего нового. За последние четыре года я слышал много разных заявлений. Для нас важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов», — подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание, что Соединенные Штаты и страны Ближнего Востока обращаются к Украине за помощью в сфере противовоздушной обороны.

По словам Президента, речь идет, в частности, о запросах на экспертизу в сфере противовоздушной обороны, а не о наступательных возможностях.

«Противовоздушная оборона — это не о наступательных возможностях. Именно поэтому я сказал, что мы готовы помочь с этой экспертизой и оборонными системами. Мы не боимся подобных заявлений», — отметил он и добавил, что Украина слышит такие заявления ежедневно на протяжении последних четырех лет — точнее, 12 лет.

«Для нас это не новость», — подытожил Президент.

