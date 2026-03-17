  1. В Украине

Владимир Зеленский ответил на угрозы Ирана: «Для нас это не новость»

11:23, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Ирана, который назвал Украину «законной целью», отметив, что такая риторика не является новой для Киева.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В интервью i24NEWS и Jerusalem Post глава государства отметил, что Украина уже длительное время слышит множество заявлений и не боится подобных заявлений.

«Ничего нового. За последние четыре года я слышал много разных заявлений. Для нас важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов», — подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание, что Соединенные Штаты и страны Ближнего Востока обращаются к Украине за помощью в сфере противовоздушной обороны.

По словам Президента, речь идет, в частности, о запросах на экспертизу в сфере противовоздушной обороны, а не о наступательных возможностях.

«Противовоздушная оборона — это не о наступательных возможностях. Именно поэтому я сказал, что мы готовы помочь с этой экспертизой и оборонными системами. Мы не боимся подобных заявлений», — отметил он и добавил, что Украина слышит такие заявления ежедневно на протяжении последних четырех лет — точнее, 12 лет.

«Для нас это не новость», — подытожил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Иран

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]