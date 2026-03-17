  1. В Україні

Володимир Зеленський відповів на погрози Ірану: «Для нас це не новина»

11:23, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Глава держави зазначив, що Україна вже тривалий час чує багато заяв і не боїться подібних заяв.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Ірану, який назвав Україну «законною ціллю», зазначивши, що така риторика не є новою для Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В інтерв’ю i24NEWS та Jerusalem Post глава держави зазначив, що Україна вже тривалий час чує багато заяв і не боїться подібних заяв.

«Нічого нового. За останні чотири роки я чув багато різних заяв. Для нас важливо, що Сполучені Штати та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами дронів», — підкреслив Зеленський.

Він також звернув увагу, що Сполучені Штати та країни Близького Сходу звертаються до України за допомогою у сфері протиповітряної оборони.

За словами Президента, йдеться, зокрема, про запити на експертизу у сфері протиповітряної оборони, а не про наступальні спроможност.

« Протиповітряна оборона – це не про наступальні спроможності. Саме тому я сказав, що ми готові допомогти із цією експертизою та оборонними системами. Ми не боїмося подібних заяв», — зазначив він та додав, що Україна чує такі заяви щодня протягом останніх чотирьох років – точніше, 12 років.

«Для нас це не новина», - підсумував Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Іран

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]