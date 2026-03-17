Володимир Зеленський відповів на погрози Ірану: «Для нас це не новина»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Ірану, який назвав Україну «законною ціллю», зазначивши, що така риторика не є новою для Києва.

В інтерв’ю i24NEWS та Jerusalem Post глава держави зазначив, що Україна вже тривалий час чує багато заяв і не боїться подібних заяв.

«Нічого нового. За останні чотири роки я чув багато різних заяв. Для нас важливо, що Сполучені Штати та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами дронів», — підкреслив Зеленський.

Він також звернув увагу, що Сполучені Штати та країни Близького Сходу звертаються до України за допомогою у сфері протиповітряної оборони.

За словами Президента, йдеться, зокрема, про запити на експертизу у сфері протиповітряної оборони, а не про наступальні спроможност.

« Протиповітряна оборона – це не про наступальні спроможності. Саме тому я сказав, що ми готові допомогти із цією експертизою та оборонними системами. Ми не боїмося подібних заяв», — зазначив він та додав, що Україна чує такі заяви щодня протягом останніх чотирьох років – точніше, 12 років.

«Для нас це не новина», - підсумував Президент.

