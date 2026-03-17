БП ВС: ВСП может отказать в назначении судьи из-за сомнения в добропорядочности даже несмотря на рекомендацию ВККС

Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что рекомендация ВККС не гарантирует назначения судьи — ВСП может отказать из-за обоснованного сомнения в добропорядочности кандидата.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос формирования судейского корпуса и оценки добропорядочности кандидатов остаётся одним из ключевых для функционирования судебной системы. Важной составляющей этого процесса является баланс между результатами конкурсных процедур и полномочиями органов судейского управления по окончательной оценке кандидатов.

В деле № 990/18/25 Большая Палата Верховного Суда разъяснила пределы полномочий Высшего совета правосудия при рассмотрении рекомендации ВККС о назначении кандидата на должность судьи, а также критерии применения основания «обоснованного сомнения в добропорядочности».

Обстоятельства дела

Истец обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с иском к Высшему совету правосудия, в котором просил:

признать противоправным и отменить решение ВСП об отказе во внесении Президенту Украины представления о его назначении на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

обязать ВСП повторно рассмотреть рекомендацию ВККС.

Истец принял участие в конкурсе на должность судьи местного административного суда, по результатам которого ВККС рекомендовала его на должность судьи.

При рассмотрении этой рекомендации Высший совет правосудия установил обстоятельства, которые ранее не оценивались Комиссией. В частности, речь шла о поведении кандидата во время уголовного производства, связанного с дорожно-транспортным происшествием 2015 года.

Автомобиль, которым управлял истец во время ДТП, был признан вещественным доказательством и передан ему на ответственное хранение. Вместе с тем, как установлено в материалах дела, после этого истец начал ремонт автомобиля и устранил повреждения, полученные в результате ДТП. Впоследствии он отчуждил это транспортное средство по договору купли-продажи по цене 1 гривна в пользу отца своей будущей жены, а в дальнейшем продолжал пользоваться этим автомобилем.

На основании совокупности этих обстоятельств ВСП пришёл к выводу о наличии обоснованного сомнения в соответствии кандидата критериям добропорядочности и отказал во внесении представления о назначении его на должность судьи.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего кандидат подал апелляционную жалобу в Большую Палату Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Анализируя законодательное регулирование процедуры отбора судей, Большая Палата обратила внимание на полномочия Высшего совета правосудия при рассмотрении рекомендаций ВККС.

В соответствии с частью второй статьи 79-6 Закона № 1402-VIII ВСП отказывает во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи на должность в случае наличия обоснованного сомнения в соответствии кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики либо при наличии иных обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти.

Суд подчеркнул, что указанные основания должны быть объективными, реальными, весомыми (существенными), действенными и негативными настолько, чтобы вызывать сомнение в соответствии кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики.

Также суд разъяснил соотношение полномочий ВККС и ВСП.

БП ВС указала: «…ВСП может заново оценить кандидата на должность судьи и прийти к иному выводу, чем ВККС».

В этом деле Большая Палата согласилась с выводами ВСП относительно оценки поведения кандидата.

БП ВС также подчеркнула, что именно поведение истца во время уголовного производства, которое заключалось в несохранении вещественного доказательства в первоначальном состоянии и отчуждении автомобиля после обращения следователя с ходатайством о наложении ареста, в совокупности с другими обстоятельствами вызывает у стороннего наблюдателя обоснованное сомнение в его добропорядочности.

Кроме того, суд подчеркнул, что Высший совет правосудия вправе учитывать обстоятельства, которые возникли как во время конкурсной процедуры, так и до её начала.

Большая Палата Верховного Суда отметила: «Наличие или отсутствие обоснованного сомнения в соответствии кандидата критериям добропорядочности Совет определяет, руководствуясь собственной оценкой обстоятельств, связанных с кандидатом».

Таким образом, в этом деле Большая Палата согласилась с выводом суда первой инстанции о законности решения ВСП.

Фактически Большая Палата подтвердила, что рекомендация ВККС сама по себе не является безусловным основанием для назначения судьи, а Высший совет правосудия вправе самостоятельно оценивать добропорядочность кандидата.

Такое сомнение может основываться на оценке поведения кандидата и обстоятельств, которые способны повлиять на общественное доверие к судебной власти, даже если кандидат получил положительную рекомендацию ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.