БП ВС: ВСП может отказать в назначении судьи из-за сомнения в добропорядочности даже несмотря на рекомендацию ВККС
Вопрос формирования судейского корпуса и оценки добропорядочности кандидатов остаётся одним из ключевых для функционирования судебной системы. Важной составляющей этого процесса является баланс между результатами конкурсных процедур и полномочиями органов судейского управления по окончательной оценке кандидатов.
В деле № 990/18/25 Большая Палата Верховного Суда разъяснила пределы полномочий Высшего совета правосудия при рассмотрении рекомендации ВККС о назначении кандидата на должность судьи, а также критерии применения основания «обоснованного сомнения в добропорядочности».
Обстоятельства дела
Истец обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с иском к Высшему совету правосудия, в котором просил:
- признать противоправным и отменить решение ВСП об отказе во внесении Президенту Украины представления о его назначении на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
- обязать ВСП повторно рассмотреть рекомендацию ВККС.
Истец принял участие в конкурсе на должность судьи местного административного суда, по результатам которого ВККС рекомендовала его на должность судьи.
При рассмотрении этой рекомендации Высший совет правосудия установил обстоятельства, которые ранее не оценивались Комиссией. В частности, речь шла о поведении кандидата во время уголовного производства, связанного с дорожно-транспортным происшествием 2015 года.
Автомобиль, которым управлял истец во время ДТП, был признан вещественным доказательством и передан ему на ответственное хранение. Вместе с тем, как установлено в материалах дела, после этого истец начал ремонт автомобиля и устранил повреждения, полученные в результате ДТП. Впоследствии он отчуждил это транспортное средство по договору купли-продажи по цене 1 гривна в пользу отца своей будущей жены, а в дальнейшем продолжал пользоваться этим автомобилем.
На основании совокупности этих обстоятельств ВСП пришёл к выводу о наличии обоснованного сомнения в соответствии кандидата критериям добропорядочности и отказал во внесении представления о назначении его на должность судьи.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего кандидат подал апелляционную жалобу в Большую Палату Верховного Суда.
Позиция Верховного Суда
Анализируя законодательное регулирование процедуры отбора судей, Большая Палата обратила внимание на полномочия Высшего совета правосудия при рассмотрении рекомендаций ВККС.
В соответствии с частью второй статьи 79-6 Закона № 1402-VIII ВСП отказывает во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи на должность в случае наличия обоснованного сомнения в соответствии кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики либо при наличии иных обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти.
Суд подчеркнул, что указанные основания должны быть объективными, реальными, весомыми (существенными), действенными и негативными настолько, чтобы вызывать сомнение в соответствии кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики.
Также суд разъяснил соотношение полномочий ВККС и ВСП.
БП ВС указала: «…ВСП может заново оценить кандидата на должность судьи и прийти к иному выводу, чем ВККС».
В этом деле Большая Палата согласилась с выводами ВСП относительно оценки поведения кандидата.
БП ВС также подчеркнула, что именно поведение истца во время уголовного производства, которое заключалось в несохранении вещественного доказательства в первоначальном состоянии и отчуждении автомобиля после обращения следователя с ходатайством о наложении ареста, в совокупности с другими обстоятельствами вызывает у стороннего наблюдателя обоснованное сомнение в его добропорядочности.
Кроме того, суд подчеркнул, что Высший совет правосудия вправе учитывать обстоятельства, которые возникли как во время конкурсной процедуры, так и до её начала.
Большая Палата Верховного Суда отметила: «Наличие или отсутствие обоснованного сомнения в соответствии кандидата критериям добропорядочности Совет определяет, руководствуясь собственной оценкой обстоятельств, связанных с кандидатом».
Таким образом, в этом деле Большая Палата согласилась с выводом суда первой инстанции о законности решения ВСП.
Фактически Большая Палата подтвердила, что рекомендация ВККС сама по себе не является безусловным основанием для назначения судьи, а Высший совет правосудия вправе самостоятельно оценивать добропорядочность кандидата.
Такое сомнение может основываться на оценке поведения кандидата и обстоятельств, которые способны повлиять на общественное доверие к судебной власти, даже если кандидат получил положительную рекомендацию ВККС.
