В Украине обновили правила резервирования некоторых работников — что изменилось

В Украине обновили некоторые правила резервирования работников. Специалисты могут приступить к работе даже в том случае, если их статус еще не полностью урегулирован.

Как сообщили в «Дії», речь идет о предприятиях оборонно-промышленного комплекса и компаниях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Они могут подать заявление через портал «Дія» и забронировать работников на срок до 45 дней.

Воспользоваться этой возможностью могут юридические лица, включенные в Единый перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных для ВСУ. Подать заявление имеют право руководители предприятий, лица с правом подписи или уполномоченные представители компаний.

При этом предприятие должно иметь действующий статус критичности на момент подачи заявления.

Чтобы подать заявление, необходимо:

авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи;

выбрать услугу «Бронирование работников»;

подтвердить данные о компании и своей роли;

в разделе «Информация о работниках» выбрать категорию «Работники с нарушением воинского учета». При этом работник должен состоять на воинском учете;

указать данные работников и дату начала трудовых отношений — не ранее чем за 45 дней до дня подачи заявления;

подписать заявление. Если документ подает уполномоченное лицо, руководитель или лицо, имеющее право подписи, получит соответствующее уведомление.

Статус заявления будет отображаться в личном кабинете на портале, а результат его рассмотрения будет отправлен на электронную почту заявителя.

