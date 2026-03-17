В Україні оновили правила бронювання деяких працівників – що змінилося

Подати заяву можна через «Дію», а працівників дозволили бронювати на строк до 45 днів.

В Україні оновили деякі правила бронювання працівників. Фахівці можуть почати роботу навіть у разі, якщо їхній статус ще не повністю врегульований.

Як повідомили в «Дії», йдеться про підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України. Вони можуть подати заяву через портал «Дія» та забронювати працівників на строк до 45 днів.

Скористатися цією можливістю можуть юридичні особи, включені до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих для ЗСУ. Подати заяву мають право керівники підприємств, особи з правом підпису або уповноважені представники компаній.

Водночас підприємство повинно мати чинний статус критичності на момент подання заяви.

Щоб подати заяву, потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

обрати послугу «Бронювання працівників»;

підтвердити дані про компанію та свою роль;

у розділі «Інформація про працівників» обрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». При цьому працівник має перебувати на військовому обліку;

вказати дані працівників і дату початку трудових відносин — не раніше ніж за 45 днів до дня подання заяви;

підписати заяву. Якщо документ подає уповноважена особа, керівник або особа з правом підпису отримає відповідне сповіщення.

Статус заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі, а результат її розгляду надійде на електронну пошту заявника.

