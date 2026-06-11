В Україні розширять реєстр осіб, яким заборонено працювати з дітьми: штрафи роботодавцям сягатимуть 68 тисяч грн

До реєстру внесуть засуджених за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону №15266-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення захисту дітей від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, а також кримінальних правопорушень, пов’язаних з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дитини». Документ є альтернативним до законопроєкту №15266.

Проєктом пропонується комплексно змінити норми Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінального кодексу України (КК України), Кримінально-виконавчого кодексу України (КВК України), а також низки законів у сфері освіти, захисту дітей, праці та адміністративного нагляду.

Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Законопроєкт передбачає доповнення КУпАП новою статтею 188-58, якою встановлюється відповідальність за:

прийняття на роботу до закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, молодіжних центрів незалежно від форми власності, дитячих та молодіжних громадських об’єднань та інших громадських об’єднань, що є суб’єктами молодіжної роботи, без проведення перевірки щодо наявності заборони працювати у контакті з дітьми;

непроведення такої перевірки після прийняття на роботу.

За ці порушення пропонується встановити штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 грн до 17 000 грн).

Також передбачено зміни до статті 221 КУпАП, якою справи за новою статтею 188-58 віднесено до підвідомчості районних і міських судів.

До статті 255 КУпАП пропонується розширити перелік органів і посадових осіб, уповноважених складати протоколи, зокрема включивши Національну поліцію, виконавчі комітети місцевих рад, обласні та місцеві державні адміністрації, а також освітнього омбудсмена та його службу.

Зміни до Кримінального кодексу України

У КК України пропонується внести зміни до таких статей:

стаття 152 «Зґвалтування» (частина четверта) — уточнюється, що дії щодо малолітньої особи караються позбавленням волі на строк від 12 до 15 років (замість чинного формулювання щодо особи, яка не досягла 14 років);

стаття 153 «Сексуальне насильство» (частина четверта) — формулювання «особа, яка не досягла чотирнадцяти років» замінюється на «малолітня особа»;

пропонується нова стаття 367-1 «Непроведення перевірки заборони працювати у контакті з дітьми».

Нова стаття 367-1 встановлює відповідальність за невиконання обов’язку проводити перевірку щодо наявності заборони працювати з дітьми у сферах, де передбачено такий контакт.

Санкція передбачає штраф від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 грн до 68 000 грн) або обмеження волі до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

До статті 374 КПК України пропонується внести норму про обов’язкове зазначення у вироку рішення щодо внесення інформації про засуджених за:

кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини;

кримінальні правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дитини.

Такі дані мають вноситися до модуля обліку в Єдиному реєстрі засуджених та осіб, узятих під варту.

Зміни до Кодексу законів про працю України

Статтю 24 КЗпП України пропонується доповнити нормою про заборону укладення трудового договору з особами, яким заборонено працювати у контакті з дітьми, якщо робота передбачає такий контакт.

Зміни до Сімейного кодексу України

До статті 212 Сімейного кодексу України додається пункт 10-1, згідно з яким усиновлювачами не можуть бути особи, відомості про яких внесені до модуля обліку засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості дитини.

Зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України (стаття 6-1)

Замість окремого «Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи» запроваджується модуль обліку, який функціонуватиме у складі Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту.

Новий модуль охоплює ширший перелік кримінальних правопорушень, зокрема передбачених статтями 152-156-1, 301, 301-1, 301-2 Кримінального кодексу України.

Також передбачається детальне врегулювання:

порядку внесення відомостей до модуля;

порядку виключення відомостей;

кола осіб, які мають доступ до інформації.

Зміни у сфері захисту дітей та освіти

Законопроєкт передбачає внесення змін до низки законів України, зокрема:

Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» розширює підстави для нагляду щодо осіб, засуджених за злочини, пов’язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дитини, а також передбачає технічну заміну терміна «міліція» на «Національна поліція» у статтях 7, 9 і 10. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» уточнює заборону прийняття на роботу осіб, яким заборонено працювати з дітьми. Закон України «Про позашкільну освіту» встановлює аналогічну заборону для працівників закладів позашкільної освіти. Закон України «Про охорону дитинства» закріплює заборону роботи з дітьми для осіб із відповідними обмеженнями та обов’язкову перевірку перед працевлаштуванням і надалі не рідше ніж раз на три роки. Закон України «Про освіту» та закони у сфері дошкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти передбачають обмеження доступу до роботи з дітьми для таких осіб і обов’язок керівників закладів забезпечувати дотримання цієї заборони.

Ключові відмінності альтернативного проєкту

Як зазначено в пояснювальній записці, серед основних відмінностей:

до модуля обліку пропонується включати не лише засуджених за злочини проти статевої недоторканості дітей, а й за злочини, пов’язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією;

у КПК уточнюється механізм обов’язкового внесення даних до модуля обліку у вироках суду залежно від віку потерпілих;

норми щодо заборони роботи з дітьми також закріплюються в КЗпП як базовому трудовому законі;

розширюється перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

деталізується порядок формування, ведення та доступу до даних у модулі обліку.

Законопроєкт також уточнює строки внесення інформації та перелік закладів, де обов’язково проводиться перевірка щодо заборони працювати з дітьми.

У пояснювальній записці зазначається, що нині Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (ЄРЗСМ), не забезпечує належного захисту дітей через низку проблем. Зокрема, суди не завжди вказують у вироках необхідність внесення даних засуджених до реєстру, відсутній обов’язок роботодавців перевіряти наявність відомостей про кандидатів у реєстрі, а також не передбачена відповідальність за працевлаштування осіб без такої перевірки. Крім того, автори законопроєкту пропонують розширити коло осіб, інформація про яких вноситься до реєстру, включивши не лише засуджених за злочини проти малолітніх, а й за злочини проти дітей віком від 14 до 18 років, а також осіб, засуджених за кримінальні правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дитини (статті 301, 301-1 та 301-2 КК України). На думку авторів, це має посилити захист дітей від сексуального насильства та сприятиме реалізації Національної стратегії захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.